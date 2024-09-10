台韓聯手！台南「紅磚布丁」跨國聯名「韓國香蕉牛奶」Q彈寒天布丁限量開賣

想不到吧～台南人氣品牌「紅磚布丁」竟然跟熱銷的韓國香蕉牛奶聯名了！一起推出限量口味「香蕉牛奶寒天布丁」，更設計了帥氣時髦的包裝，送禮、犒賞自己都超讚，陪大家過一個甜甜蜜蜜的中秋節～

圖／紅磚布丁提供

圖／紅磚布丁提供

用經典的焦糖、鐵觀音口味征服大家味蕾、引發大家搶購的「紅磚布丁」，從美食之都－台南出發，與已有50年的韓國經典「Binggrae香蕉牛奶」來一次跨國聯名，不只有整罐Binggrae香蕉牛奶，還有獨家特調的濃郁香蕉牛奶醬，與寒天布丁融合，口感微微Q彈，入口濃郁甜蜜，讓大家把香蕉牛奶「吃」下肚，一秒就置身韓國！另外，新口味「蜂蜜黑糖」，兩種不一樣的甜味在布丁裡碰撞，享受前後延續的甜蜜，也是不能錯過的一品！

圖／紅磚布丁提供

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這回不只復刻了香蕉牛奶，更設計了鮮黃與醇黑混搭的時髦禮盒，剛好趕上中秋送禮的列車，無論是致贈親友，或是留著犒賞自己都超讚，不過提醒大家，香蕉牛奶口味可是限量販售，想嘗鮮的可得手刀訂購，今年中秋就和外國的的月亮一起圓～一起甜！