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星巴克加碼了！連續兩天 「4款星冰樂」領軍17大飲品買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克加碼了！星巴克時常在週一推出優惠，本週的指定品項好友日更加碼到17款人氣飲品，除了4款星冰樂外，夏日必喝星沁爽也點得到，不論是獨享兩杯還是揪同事喝都很讚。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克「指定品項好友分享日」再一波，9/9至9/10，連續兩天11:00-20:00到全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定飲料，可享買一送一優惠。

優惠品項包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡(含特選)、鹹焦糖風味那堤(含特選)、芝麻瑪奇朵(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

本次不僅滿足喜愛咖啡的消費者，還有4款消暑星冰樂和繽紛清爽的星沁爽可以選。優惠活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克 指定品項好友分享日

活動日期：2024/9/9～9/10

優惠內容：活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡(含特選)、鹹焦糖風味那堤(含特選)、芝麻瑪奇朵(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。

注意事項與活動詳情可見活動頁面

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

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咖啡 抹茶 星冰樂 星巴克 葡萄 買一送一

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