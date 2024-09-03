新品必吃！高雄「小真實mini烘焙」進軍中秋伴手禮市場 「80g超大蛋黃酥」吃得好滿足～
高雄排隊名店「真實吐司」在今年推出的品牌－「小真實mini烘焙」，跟上2024中秋節送禮的腳步，為挑嘴的大家獻上「中秋限定極致蛋黃酥禮盒」，嚴選屏東鹹蛋黃烘焙而成、重達80g的美味蛋黃酥，讓大家送禮也超有面子，瞄準各路人馬瘋搶的蛋黃酥市場，準備攻略一席之地。
首創包餡生吐司的「真實吐司」，以「經典奶酥生吐司」一戰成名，接著推出「紅豆奶酥生吐司」、「金萱香橙茶奶酥生吐司」等特殊口味，還有嘉義門市限定的「老奶奶檸檬生吐司」，還有「草莓SUSU生奶包」和「芋泥煉乳生奶包」，以柔軟濕潤的口感＋豐富內餡，攻佔了早餐市場；新品牌「小真實mini烘焙」則是吸取了烘焙吐司的經驗，選用來自屏東的優質鹹蛋黃，推出重達80g的蛋黃酥，酥皮輕薄入口即化，濃郁奶香和烏豆沙和鹹蛋黃甜鹹交織，迷人的口味讓人欲罷不能，飽滿的外表送給親友也很討喜，別忘了多幫自己買一盒，以免不夠吃！
除了不斷推出的新品，「小真實mini烘焙」也會在今年9月在嘉義文化路夜市旁與大家見面，年底更是揮軍北上，在台北市推出粉絲敲碗、籌畫已久的北部首間「小真實mini烘焙」門市，粉絲們可要耐心等待。
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