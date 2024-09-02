星巴克買1送1！連續2天指定好友日 「3款星冰樂」領軍13種飲品任你選
9月買一送一喝！星巴克指定好友分享日來了，連續兩日、「巧克力可可碎片星冰樂」領軍13款人氣飲品買1送1，特大杯過癮喝起來！
星巴克邀請顧客喝飲料抓住夏天的尾巴，9/2、9/3連續2天11:00-20:00至全台星巴克門市，13款指定飲品特大杯買一送一，冰熱/口味需一致。
優惠品項包含冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。
值得注意的是，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；買1送1優惠限指定飲品，依各門市現貨為準。
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