蒙布朗買1送1！爆紅排隊甜點店「黃金地瓜蒙布朗」首度登場 加碼「蒙布朗泡芙」也買一送一要吃爆
蒙布朗買一送一！以「蒙布朗」爆紅的甜點專賣「Matcha One」祭出消費者最愛的買一送一優惠，更是由首次亮相的「黃金地瓜蒙布朗」領軍，活動優惠到9/2，甜點控開吃前記得先拍照打卡喔。
主打各式抹茶甜點的「Matcha One」致力打造多款高顏值「蒙布朗」，近期更於誠品新店裕隆城、誠品南西店快閃，同步推出「蒙布朗買一送一」的超級好康，9/2前（或售完為止），購買第一次亮相的新品「黃金地瓜蒙布朗」、「黃金地瓜蒙布朗泡芙」皆享買一送一（限同口味），吃得到金山地瓜的香甜鬆軟，造型也超吸睛一定要拍好拍滿。
此外，Matcha One「二年坂抹茶蛋糕」、「西芳寺濃茶巧克力蛋糕」再開賣，由於這兩款蛋糕都十分搶手，目前檔期預購已售完，下一批預購暫定為中秋節後，這次沒有買到的朋友建議可以多關注粉絲頁公告。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言