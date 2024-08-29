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蒙布朗買1送1！爆紅排隊甜點店「黃金地瓜蒙布朗」首度登場 加碼「蒙布朗泡芙」也買一送一要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／平安京茶事粉絲專頁
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蒙布朗買一送一！以「蒙布朗」爆紅的甜點專賣「Matcha One」祭出消費者最愛的買一送一優惠，更是由首次亮相的「黃金地瓜蒙布朗」領軍，活動優惠到9/2，甜點控開吃前記得先拍照打卡喔。

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主打各式抹茶甜點的「Matcha One」致力打造多款高顏值「蒙布朗」，近期更於誠品新店裕隆城、誠品南西店快閃，同步推出「蒙布朗買一送一」的超級好康，9/2前（或售完為止），購買第一次亮相的新品「黃金地瓜蒙布朗」、「黃金地瓜蒙布朗泡芙」皆享買一送一（限同口味），吃得到金山地瓜的香甜鬆軟，造型也超吸睛一定要拍好拍滿。

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此外，Matcha One「二年坂抹茶蛋糕」、「西芳寺濃茶巧克力蛋糕」再開賣，由於這兩款蛋糕都十分搶手，目前檔期預購已售完，下一批預購暫定為中秋節後，這次沒有買到的朋友建議可以多關注粉絲頁公告。

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