中秋限定！星宇航空 x SNOOPY「星探遨遊禮盒」皮革護照套相伴飛行

【旅奇傳媒/編輯部報導】星宇航空與《花生漫畫》聯名 SNOOPY 主題航班推出後，便廣受乘客喜愛，史努比、查理布朗、糊塗塌客等經典角色陪伴遨遊天際，可愛造型與滿滿細節為航程增添許多驚喜感。

隨中秋節即將到來，隆重推出「PEANUTS ｘ STARLUX 星探遨遊禮盒」聯名禮盒，以美味護照為概念，打開就猶如跟著星宇航空飛向世界，四個主要角色環遊航點，並將當地代表風味做成四款美味小點心。此外，禮盒附有迷你紅茶粉、特製皮革烙印護照套與送禮提袋，從設計到風味都充滿驚喜，於 SUNFRIEND MOUTH 官網開放預購，每盒售價1,580元，預購於2024/9/6開始出貨，限量售完為止。

▲「PEANUTS ｘ STARLUX 星探遨遊禮盒」即是一本美味護照，將星宇航空航點代表風味做成美味小點心。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

「PEANUTS ｘ STARLUX 星探遨遊禮盒」即是一本美味護照，掀開後隨即看到四位主要角色透出機窗，再打開機窗後會驚喜發現，原來他們都搭乘星宇航空飛往了世界各地！SNOOPY 背景在台灣、查理布朗飛往香港、露西遨遊泰國、佩蒂則是到了日本遊玩，並將當地代表風味做成小點心。

SNOOPY 款是層次感十足的「紅烏龍茶風味千金酥」；查理布朗款將港式奶茶風味融入製成厚實的「焦糖拿鐵風味脆脆捲捲」；露西款把必喝泰式奶茶做成方塊狀糕點「泰式奶茶風味QQ酥」；佩蒂款在酥脆的抹茶蛋捲中夾入紅豆可可醬餡，把和菓子味道重新詮釋成「抹茶紅豆風味醬心蛋捲」。從品嚐四款點心就能用味覺感受旅遊的樂趣，搭配禮盒內的迷你茶粉現泡錫蘭紅茶一同享用解膩是最佳品嚐方式。

▲星宇航空禮盒附特製聯名烙印「皮革護照套」，在未來陪伴您每一趟旅行，搭乘星宇航空享受各地美食。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

不只用味覺環遊世界，禮盒內附的烙印聯名史努比徽章設計的「皮革護照套」，也將在未來陪伴著您每一趟旅行，親自到各地吃遍美食！SUNFRIEND MOUTH 官網即日起開放預購，星宇航空及《花生漫畫》粉絲千萬別錯過。

▲PEANUTS X STARLUX星探遨遊禮盒。 圖：SUNFRIEND MOUTH／提供

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