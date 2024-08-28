茶茶新口味來了！ 全家9月古娃娃聯名「煎茶焙茶霜淇淋」超期待 加映「木瓜牛奶霜淇淋大戰」最低20元開吃
全家霜淇淋每月新口味報到！ 這回竟然又與古娃娃聯名了，網友最新分享，全家霜淇淋9月新口味是「煎茶、焙茶」的茶系列新口味；而這個夏天除了全家、7-ELEVEN接力推出「木瓜牛奶霜淇淋」，最新連IKEA美食小站也跟上了，9月新開賣、最低只要20元開吃！
全家便利商店繼8月份開吃千千「水水灶咖」聯名的「木瓜牛奶」和「是芭樂系」水果口味霜淇淋之後，再度迎來大人系會喜愛的茶口味。根據網友於超商社團分享，全家即將推出與古娃娃WA!COOKIES聯名的茶口味系列，9月的古娃娃聯名可能將會有「日式煎茶、醇厚焙茶」，愛吃冰的網友們忍不住敲碗期待。
而喜歡木瓜牛奶的朋友們，把握今夏最後一波！除了全家、7-ELEVEN今夏接續推出木瓜牛奶口味霜淇淋，IKEA 美食小站也將推出「木瓜牛奶霜淇淋」，選用當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，搭配脆皮甜筒，甜而不膩口，將於9/1至11/30期間跟上開賣，冰淇淋控務必統統嚐一波！
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