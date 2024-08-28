手搖控等到了！五桐號「人氣3配料免費加」、得正「必喝烏龍買一送一」喝到9月

咀嚼控衝了！超人氣手搖飲「五桐號」最新祭出「免費加凍」活動，招牌必點「綠茶凍、杏仁凍」和「黑糖粉粿」統統有，現在還有超可愛的吉伊卡哇聯名杯身，打卡開喝～

圖／五桐號粉絲專頁

聽到「免費」當然不能錯過！連鎖手搖品牌「五桐號」即日起至9/15推出門市限定「凍不凍就加料」活動，活動期間到店單筆消費一杯飲品，即可免費加一份凍，有「綠茶凍、杏仁凍、黑糖粉粿」3款人氣配料可選。品牌推薦有「五桐奶茶+杏仁凍」、「茉莉香片+綠茶凍」及「青檸冬瓜+黑糖粉粿」等絕佳組合，沒有想法就照著點準沒錯。

值得注意的是，「經典五桐茶、蜜桃冰茶凍飲、青檸生乳塔與冰沙系列飲品」不參與本活動，而原有佐料的飲品仍可免費再加凍乙份，雙倍配料更過癮。

圖／五桐號粉絲專頁

此外，同樣深受手搖控喜愛的手搖飲「得正」則攜手外送平台Uber Eats推出新優惠，即日起至9/10，「輕烏龍(L)」買一送一，Uber One會員再獨享「檸檬春烏龍(L)」買一送一。