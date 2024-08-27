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麵包控暴走了！日本超夯秒殺級「世界最美羊角麵包」登台快閃 免飛日本買爆「逾15種爆款麵包+台灣限定」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／BAKERY HEIDI粉絲專頁
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不落後韓國！來自日本千葉的超人氣麵包店快閃登台，「世界最美羊角麵包」領軍帶來超過15款爆紅麵包，一次滿足愛吃麵包的朋友，免飛日本也能享用千葉在地的美好滋味。

▶▶▶ 不斷更新直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

圖／BAKERY HEIDI粉絲專頁
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麵包控必衝！台北喜來登大飯店邀請日本千葉人氣麵包店「BAKERY HEIDI」來台快閃，將於8/30起登陸飯店一樓。這家麵包店擁有「世界最美羊角麵包」的美名，探店必買「新月羊角」曾創下單日賣出500個的驚人紀錄，還有造型可愛的北海道小麥鹽可頌捲、爆漿千層螺旋酥捲等由主廚親自帶來超過15種爆款麵包，麵包腦袋要掃貨啦。

圖／BAKERY HEIDI粉絲專頁
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此外，日本吃不到的台灣限定「蜂蜜無花果乳酪麵包」、「玄米牛肉三明治組」更是嘗鮮必拿，蜂蜜無花果乳酪麵包選用在地龍眼蜜和新鮮無花果，搭配奶油乳酪，香甜涮嘴；而玄米牛肉三明治組則吃得到多汁烤牛肉與玄米香氣，喜愛鹹食絕對不容錯過。不用花機票錢就能在台北吃到來自日本時下超夯的秒殺級麵包，台北人福音就近先衝。

圖／BAKERY HEIDI粉絲專頁
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台北喜來登大飯店ｘBAKERY HEIDI 快閃資訊

快閃日期：2024/8/30～10/31

販賣地點：台北喜來登大飯店 1F The Deli

圖／台北喜來登大飯店粉絲專頁
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