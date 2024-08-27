麵包控暴走了！日本超夯秒殺級「世界最美羊角麵包」登台快閃 免飛日本買爆「逾15種爆款麵包+台灣限定」

中秋節將至，還沒想好要買什麼禮盒送禮嗎？「月餅禮盒」」最能代表心意，特別精選10間全台最具代表性的特色月餅，不論是傳統中式、奢華港式、冰淇淋月餅等品項都含括其中，將滿滿的心意獻給親朋好友！

2024-08-27 11:00