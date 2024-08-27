喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8／25消費者全額退款
北市一男子本月25日到手搖飲料店「鶴茶樓」晴光店購買芝麻凍奶茶，怎料喝到一半竟驚見咬一半的蟑螂，撕開封膜發現杯底有好幾隻蟑螂，對此鶴茶樓深夜急發聲明致歉，台北衛生局將派員稽查；鶴茶樓26日再發聲明，表示事發的鶴茶樓「晴光店」本週五前都暫停營業，也表示8/25當日消費的民眾，可以全額退費。
一名男子在臉書社團「爆料公社二社」表示，自己到鶴茶樓買了一杯茶凍飲，內含芝麻凍，怎料喝的過程中竟發現吃到脆脆的口感，讓他很好奇裡面究竟是什麼，結果撕開封膜發現整杯都是蟑螂，他崩潰表示：「對，我還咬到一隻爆漿」。
鶴茶樓昨（26）日聯繫上這位飲品中喝到異物的顧客，表示該名客人已於凌晨2-3點至醫院急診，經急診檢查後，抽血報告並無異常，同步向受害顧客當面致歉與慰問，消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓皆全權負擔，晴光店也進行消毒，8月30日前暫停營業，另外，8月25日於晴光店消費的民眾，9月2日至9月4日可持發票回晴光店全額退費。
鶴茶樓指出，針對此突發事件，鶴茶樓總部已同步請全台門市安排消毒工程，消毒完成後，會請全台門市將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，以作為公開說明，並且在未來定時貼出消毒公告。最後，鶴茶樓再次向受影響的顧客表達我們最深的歉意。我們未來將盡最大的努力提升顧客體驗，持續改善服務與飲品質量。
鶴茶樓聲明稿 如下：
針對昨日有顧客反應在「台北晴光店」提供之飲品中發現異物，所造成的身心不適，鶴茶樓總部在此想要向該顧客，以及支持鶴茶樓的粉絲，致上十二萬分歉意。
鶴茶樓團隊非常重視每一位顧客的感受，我們也立刻對事件展開了全面的了解，並已完成以下相關事項，在此公告說明：
今日（08/26）凌晨我們已聯繫上這位飲品中喝到異物的顧客，我們在第一時間即刻致上最深的歉意，並關懷其身體狀況。這位顧客已於今日凌晨2-3點至醫院急診，經急診檢查後，抽血報告並無異常。消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓皆全權負擔，如有精神賠償之需求，亦會進行賠償。今日下午5點半，鶴茶樓總部代表及督導陪同「晴光店」負責人與該顧客進行會面並正式致上歉意與慰問。整體會面過程順利，顧客亦表示目前身體一切無恙。鶴茶樓同時承諾，將持續追蹤消費者後續身體狀況，並定時主動關懷與聯繫。
今日鶴茶樓「晴光店」已勒令停業一天，總部一早已派員前往了解事發經過、稽查環境、調閱監視器。監視器畫面已提供媒體朋友參考。為了確保顧客食品安全，今日已立刻同步安排消毒公司前往「晴光店」進行全面消毒作業，加強防蟲措施。消毒畫面提供參考（https://reurl.cc/MjRleX）
「晴光店」的相關稽查作業將持續進行至本周五，本周五前將暫停營業。為誠摯的向支持「晴光店」的顧客致歉，8/25當日前往晴光店消費的顧客，可於下週一至下週三（9/2-9/4） 營業時間11:00–20:00期間，憑8/25（週日）當日的消費發票/載具證明，至「晴光店」進行全額退費。
針對此突發事件，鶴茶樓總部今天已同步請全台門市安排消毒工程，以確保飲食安全同時保障消費者健康與權益。消毒完成後，會請全台門市將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，以作為公開說明，並且在未來定時貼出消毒公告。
最後，鶴茶樓再次向受影響的顧客表達我們最深的歉意。我們未來將盡最大的努力提升顧客體驗，持續改善服務與飲品質量。
鶴氏飲食股份有限公司
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言