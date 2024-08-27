喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8／25消費者全額退款

北市一男子本月25日到手搖飲料店「鶴茶樓」晴光店購買芝麻凍奶茶，怎料喝到一半竟驚見咬一半的蟑螂，撕開封膜發現杯底有好幾隻蟑螂，對此鶴茶樓深夜急發聲明致歉，台北衛生局將派員稽查；鶴茶樓26日再發聲明，表示事發的鶴茶樓「晴光店」本週五前都暫停營業，也表示8/25當日消費的民眾，可以全額退費。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」表示，自己到鶴茶樓買了一杯茶凍飲，內含芝麻凍，怎料喝的過程中竟發現吃到脆脆的口感，讓他很好奇裡面究竟是什麼，結果撕開封膜發現整杯都是蟑螂，他崩潰表示：「對，我還咬到一隻爆漿」。

鶴茶樓昨（26）日聯繫上這位飲品中喝到異物的顧客，表示該名客人已於凌晨2-3點至醫院急診，經急診檢查後，抽血報告並無異常，同步向受害顧客當面致歉與慰問，消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓皆全權負擔，晴光店也進行消毒，8月30日前暫停營業，另外，8月25日於晴光店消費的民眾，9月2日至9月4日可持發票回晴光店全額退費。

圖／翻攝鶴茶樓臉書

鶴茶樓指出，針對此突發事件，鶴茶樓總部已同步請全台門市安排消毒工程，消毒完成後，會請全台門市將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，以作為公開說明，並且在未來定時貼出消毒公告。最後，鶴茶樓再次向受影響的顧客表達我們最深的歉意。我們未來將盡最大的努力提升顧客體驗，持續改善服務與飲品質量。