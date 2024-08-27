2024中秋月餅禮盒推薦！精選10間最夯人氣月餅品牌心意滿分

│LADY M





還在煩惱如何送上最暖心的中秋祝福嗎？超人氣千層蛋糕品牌「LADY M」也推出月餅禮盒囉！「月光森林中秋禮盒」6入禮盒，包含黑芝麻風味奶皇月餅、伯爵茶風味奶皇月餅、百香果風味奶皇月餅各2顆，不論是喜歡果香、茶香甚至五穀風味，都能一次滿足，不分男女老少都喜愛的口味月餅，輕鬆送出節日問候，讓親朋好友感受到滿滿的心意。





▲圖片來源：LADY M。

▲圖片來源：LADY M。





│法雅





台中知名藝式冰淇淋蛋糕品牌「法雅」也推出款式多樣的月餅禮盒，除了延續傳統的經典「蛋黃酥」、「芋頭酥」之外，還推出了焙茶口味茶點新品「小茶酥」，綠豆沙餡漢餅新品「小Q萌餅」，蛋黃酥麻糬冰淇淋創意新品「雪月菓」，以及綜合原味鳳梨酥、帕瑪森鳳梨酥、核桃桂圓酥、夏威夷豆塔、芝麻捲餅等多樣傳統茶點、餅乾組合的禮盒，共計17款可供選擇，口味從簡單到豐富一應俱全，滿足每位顧客的需求。





▲圖片來源：法雅。

▲圖片來源：法雅。





│元祖雪餅





想來點不一樣的月餅滋味，那就來「元祖雪餅」吧！雪餅、星空、夢之月三款月餅禮盒任君挑選，低卡清爽水果優格冰淇淋的星空，和酥脆煎餅包裹優質冰淇淋的雪餅，及搭配蛋糕外皮包裹頂級歐式冰淇淋，冰涼雪餅系列帶給沁涼感受，特別受到小朋友喜愛！

▲圖片來源：元祖雪餅。

▲圖片來源：元祖雪餅。





│Häagen-Dazs





「Häagen-Dazs」以冰淇淋月餅為主打，更是推出5款月餅禮盒，今年更式與法國甜點大師 PierreHermé 聯名，推出全新馬卡龍冰淇淋月餅！「法式盛宴」驚艷民眾的味蕾！細嘗岩鹽堅果、可可、抹茶手工莎布蕾結合冰淇淋的美妙。「星月綺想」品嘗水果風味巧克力脆皮與冰淇淋的完美組合，讓吃月餅又是另一種奢華享受！





▲圖片來源：Häagen-Dazs。

▲圖片來源：Häagen-Dazs。





│老協珍





養生補品專賣的「老協珍」則是主打頂級奢華路線！頂級燕窩與烏魚子製作成月餅，燕窩搭配精選的白鳳豆、鹹蛋黃與奶油以完美比例製成濃郁港式奶皇內餡，烏魚子則是獨家蘋果蜜桃奶皇餡，獨特甜鹹組合挑逗著民眾的味蕾，奢華鉅獻值得細心品味！





▲圖片來源：老協珍。

▲圖片來源：老協珍。





│漢來美食





「漢來美食」今年則是融合AI科技藝術，生成設計出藝術模擬花卉油畫，象徵豐碩與美好的盛開芙蓉花，打造出「秋.綻」主題，意寓未來豐富圓滿，搭配白玉蓮蓉蛋黃、金月奶黃流芯、芝麻核桃、桂花核桃、日式極品抹茶、巧克力堅果等廣式月餅，呈現出富有質感與心意的禮盒。





▲圖片來源：漢來美食。

▲圖片來源：漢來美食。





│舊振南餅店





「舊振南餅店」延續百年來堅持，手工製作每份中式糕餅，持續推廣漢餅所承載的深厚文化價值，今年中秋佳節人氣組合「花好月圓禮盒」包含中秋必吃的經典綠豆椪、蛋黃酥及柚子酥，酸、甜、鹹的層次交織，創造黃金比例的完美風味，喜愛傳統糕點的你可千萬不能錯過





▲圖片來源：舊振南餅店。

▲圖片來源：舊振南餅店。





│港記酥皇





國寶級伴手禮「港記酥皇」迎來25週年，由 Louis Vuitton 美術設計師親自操刀「日月星辰」禮盒，以鎮店之寶翡翠綠豆糕及新研發「兒時蜜紅豆」、「輕熟蔓越莓」、「沉穩黑芝麻」而成的節慶限定禮盒綜合翡翠綠豆糕禮盒！僅在節慶檔期突襲販售！





▲圖片來源：港記酥皇。

▲圖片來源：港記酥皇。





│不二坊





遠近馳名的彰化蛋黃酥名店「不二坊」，同時也是當地著名的排隊名店，招牌蛋黃酥將酥皮、豆沙、蛋黃做到完美，酥皮Q彈又緊實，蛋黃的香氣濃郁誘人，配上甜而不膩的豆沙，打造出多層次口感，甜中帶鹹的風味更是令人留下深刻印象。





▲圖片來源：IG@shienkaku

▲圖片來源：IG@fiefie1995





│晨牧手作烘焙坊





講求健康烘焙美食的「晨牧手作烘焙坊」，推出全新「迷你月餅」，將經典蛋黃酥、綠豆酥、芋頭酥縮小，變成小巧玲瓏、風味不減的一口酥月餅，不僅外觀可愛，還保留了豐富的口感和香甜的餡料，負擔減少、心意不減！一推出便廣受民眾好評！成為今年最夯的月餅選擇！





▲中秋禮盒(9入) 。蛋黃酥、綠豆酥、芋頭酥各3顆，內容物補差價可做調整。

▲中秋提金禮盒(6入) 。蛋黃酥、綠豆酥、芋頭酥各2顆，內容物補差價可做調整。





【晨牧手作烘焙坊】

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

營業時間：15:00-21:00(周二公休)

店家電話：0422337471

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR





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