吃甜甜不憂鬱！「2手搖品牌」推開學季優惠 布丁奶茶、水果茶任你選 義美「霜淇淋買1送1」手刀吃

開學不憂鬱！暑假步入尾聲，手搖品牌相繼推出開學季優惠，布丁奶茶、水果系手搖統統有，為日常生活來點甜，一掃憂鬱壞心情。別忘了，今日還有義美霜淇淋買一送一，優惠最後一天要把握。

圖／大苑子提供

知名新鮮水果手搖品牌「大苑子」人氣飲品「酪梨布丁鮮奶」強勢回歸，嚴選台產酪梨和特A級許慶良鮮乳、手工鮮奶布丁，一整杯口感超豐富滑順。恰逢開學季，大苑子特別推出連續4天優惠，8/28至8/31，憑學生證或穿著學生制服到全台大苑子消費，可享「大杯布丁奶茶2杯89元」；APP部分則有會員專屬「荔枝艾波2杯149元」優惠券，現省31元。

圖／大苑子提供

圖／大苑子提供

此外，在北中南都設有數家新分店的年輕手搖品牌「玉津」同樣祭出開學季「第二杯半價」優惠，8/30至9/6，購買「滿杯水果茶」、「滿杯紅柚」、「滿杯橙橙」任一款飲品，同品項享第二杯半價。清新水果與順口茶湯和諧融合，喝一口趕跑暑氣和鬱悶心情。

圖／玉津提供

同場加映：義美「草莓霜淇淋聖代」買1送1

義美推出週末連3天「草莓霜淇淋聖代」買一送一優惠就到今(26)日，以奶香霜淇淋打底，搭配酸甜草莓凍乾與草莓粉，大小朋友都愛的消暑好滋味，活動限有霜淇淋機的門市參與喔！