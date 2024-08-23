甜點好療癒！ 春上布丁 x Kakao Friends「青檸蛋糕」 七盞茶 x BT21「魔法禮盒」 超萌IP聯名開賣

BT21、萊恩粉注意！ 春上布丁蛋糕夢幻聯名KAKAO FRIENDS，開賣「青檸蛋糕」還送超萌提袋；七盞茶別出心裁的推出聯名宇宙明星BT21的Magic Recipe「魔法禮盒」，提前預購再送7杯七盞茗茶，手刀快追！

圖／春上布丁提供

春上布丁蛋糕宣布與KAKAO FRIENDS聯手萌翻消費者，即起限量推出全新清爽酸甜的「青檸蛋糕」，帶來消暑好滋味。此外，更於迪化街門市設置限時KAKAO FRIENDS主題牆與打卡區，KAKAO FRIENDS粉絲們快來踩點拍照！

圖／春上布丁提供

除了夢幻的青檸蛋糕，更加碼聯名限量蛋糕袋，共有三款設計，包括：萊恩春植蛋糕袋，描繪萊恩與春植悠閒坐在檸檬園中的畫面；Happy Family蛋糕袋，集結所有KAKAO FRIENDS成員；還有7-ELEVEN獨家款-萊恩桃子蛋糕袋。凡購買1顆聯名蛋糕即贈限量聯名提袋一個，只贈不賣，贈完為止。8/23起於7-ELEVEN限定區域門市預購，還能免費得到造型小卡(隨機出款)，登入發票再抽超大萊恩抱枕(價值3,499元)。

圖／春上布丁提供

獨家聯名限量周邊系列商品，超級萌又充滿著KAKAO FRIENDS的獨特魅力，有萊恩不銹鋼蛋糕刀、Hello萊恩針織袋、Q萌萊恩春植野餐盒，將於8/23春上全台門市開放預購，統統要追！

台灣連鎖手搖茶飲業者七盞茶，這回攜手超人氣的「宇宙明星BT21」，趁著今年中秋節檔期推出獨具心裁的「魔法禮盒」，以「Magic Recipe」主題作為強強聯手合作的首波主打，要陪粉絲們共度一個最不一樣的中秋節！

圖／七盞茶提供

七盞茶「BT21 Magic Recipe魔法禮盒」，內含BT21造型餅乾，每塊餅乾上頭，有不同的BT21成員們呈現在上面，萌到讓人捨不得入口；禮盒中還會隨機送出BT21 Magic Recipe生活特調療癒卡牌，帶給民眾不同驚喜。最後，還有幸運餅乾，每個餅乾裡的籤詩，都有不同的小語，快點帶回屬於自己的魔法禮盒！

圖／七盞茶提供

七盞茶「BT21 Magic Recipe」禮盒每個599元，自即日起至8/28透過線上商城預購，帶回七盞茶魔法禮盒的民眾，將贈送七盞茗茶兌換券7張，一週有七天，讓你天天配好茶，民眾可自行選擇鄰近的門市兌換，並且在9/1全台門市開放取貨與販售。