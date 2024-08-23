真的鑲金a蛋黃酥！ 1顆486元「整片金箔隱藏版」價格遠超陳耀訓 加映2家「爆漿起司餡金流、流芯烤布蕾」

大開眼界！ 來看看真實版鑲金a蛋黃酥，板橋甜點名店蛋黃酥貼上整片金箔，金餅獎糕餅店推餡金流蛋黃酥，還要小心爆漿，以及顛覆傳統把烤布蕾變身月餅的布蕾酥，一定要嚐嚐。

●板橋甜點Sweet Chen「整片金箔蛋黃酥」價格遠超陳耀訓

圖／翻攝Sweet Chen官網

出自於板橋甜點名店Sweet Chen，推出一款金箔隱藏版9顆就要售價4380元，一顆蛋黃酥要價486元，比陳耀訓的98元貴上近4倍，每顆蛋黃酥都貼上閃亮亮金箔，貴氣十足！

使用各種頂級食材的Sweet Chen主推精品甜食，這回為了做出頂級蛋黃酥，使用法國AOP認證的藍絲可無鹽發酵奶油取代傳統豬油，找來淡水百年老店銘珍所製作烏豆沙內餡，使用日本國寶級德島的阿波和三盆糖取代一般砂糖，更加入海藻糖，使其增加自然甜度又降低甜膩感。

圖／翻攝Sweet Chen官網

Sweet Chen推出了4款蛋黃酥禮盒，分別是傳統款、經典款、聯名款及隱藏版，售價分別是1880元、2080元、2180元、4380元，其中最貴的隱藏版，9顆蛋黃酥都是以手工貼上整片食用金箔，真的成了鑲金a蛋黃酥！

●金餅獎如邑堂「餡金流蛋黃酥」小心爆漿

圖／翻攝如邑堂官網

屢獲台灣金餅獎的如邑堂，店內熱銷前三名的「餡金流蛋黃酥」，自2023年推出就成了話題送禮選擇，由中式西式職人廚藝融合打造出法式與中式的美味，餅皮鬆軟到金黃飽滿的內餡，一口起能吃到極濃郁奶黃、帕瑪森起司、牧場新鮮直送鹹蛋黃與日式輕甜豆沙紅豆泥，交織出鹹香甜的層層味蕾饗宴。

如邑堂「餡金流蛋黃酥」禮盒訂價一盒490元，內含6顆爆餡流金蛋黃酥，平均一顆81元，雖然沒有贏過陳耀訓的單顆價格，但稍微加熱後的瀑布金沙流洩美味，也是非常值得一嘗。

圖／翻攝如邑堂官網

●奕式布蕾「奶黃流芯、黑糖流芯」 讓烤布蕾也能變月餅

圖／奕式布蕾提供

甜點品牌「奕式布蕾」主打濃郁烤布蕾，今年兩款蘊含經典烤布蕾的中秋好禮「琉光月影」禮盒，將台式與法式的完美交融，成為顛覆傳統的創意美味。

不是蛋黃酥也不是綠豆椪的布蕾酥，共有濃芯版及甜芯版兩種款式，「奶黃流芯布蕾酥」在酥皮下裹藏的是紅澄澄的小農鴨蛋黃，與鮮奶油及烤布蕾均勻融合，打造出如流沙般的豐盈內餡；充滿新意的「黑糖流芯布蕾酥」，夾藏香濃的黑糖、煉乳與烤布蕾，充滿驚喜的美味流淌在舌尖。

兩款禮盒售價680元，皆含有蘭姆葡萄蝸牛千層酥3入，搭配「琉光月影·甜芯版」奶黃流芯布蕾酥3入，或是「琉光月影·濃芯版」黑糖流芯布蕾酥3入，8月31日前預購享92折優惠！