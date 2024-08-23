台灣曲奇菓子第一品牌？讓網紅們激推的原來是這款！

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你知道台灣有哪間知名曲奇菓子店家，近期征服眾多網紅嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「曲奇、菓子」的網路相關聲量，發現探索概念中「看見愛的各種模樣」、「台中美食」、「秘醬熟成檸檬酥」、「愛心堅果塔」等許多關鍵字都跟台中伴手禮品牌「鴻鼎菓子」有關。尤其7月份鴻鼎菓子10週年暨台中南屯夢想店開幕活動，更是吸引許多網紅分享推薦，在網路上掀起討論，究竟它有什麼驚人的魅力呢？

台灣曲奇菓子第一品牌 眾多明星網紅推薦

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月「鴻鼎菓子」的網路熱門關鍵字，優質產品包括用心手工排豆的「全台唯一愛心形狀堅果塔」；超過10種口味的選擇，包含經典原味、黑巧克力、海鹽咖啡、小町抹茶、蘭姆伯爵、小時肉鬆等的「台灣黑熊國民曲奇」；全台獨家專利、雙重風味的「包心噠啵曲奇」；用時間提煉的好滋味「秘醬熟成檸檬酥」，都是重點爆紅討論話題；另外，包括台灣好媳婦李佩甄、孟慶而、蘿莉塔、解偉苓等許多藝人、網紅、KOL現身大力推薦，更是帶動聲量高峰的關鍵。

＃孟慶而：直到南屯夢想店仍不忘初心

翻攝自孟慶而IG

翻攝自孟慶而IG

「怎麼寫到這裡就想哭了！」孟子73代孫女、創作歌手孟慶而分享了參加鴻鼎菓子品牌10週年慶祝活動的心情，充滿了真誠的熱情與支持，從豐原創始店到如今台中南屯夢想店開幕的十年歷程。她特別提到，鴻鼎菓子從未忘記初心，一直堅持將最純粹、最好的產品帶給消費者。

在這次10週年活動中，孟慶而不僅擔任協辦者和主持人，還親眼見證了創辦人夫妻如何真誠對待產品、夥伴與消費者，讓她更加深信這個品牌的價值。她強調，鴻鼎菓子十年來秉持「純粹的好」，堅守純粹、無化學添加、打造真材實料的美味甜點，並推出了限定紀念禮盒和可愛的dodo熊娃娃來慶祝重要里程碑的到來。

鴻鼎菓子的南屯夢想店不僅是購買台中伴手禮的好去處，還是一個充滿驚喜的體驗場所，店內設有黑膠唱片區、吧檯區、試吃區和拍照區，從細節可以感受到店家充滿溫度的用心。此外，孟慶而透露，該店試營運期間將所得的5%捐贈給北台中家扶，讓愛傳送下去。

＃郭美妤KT醫師：結合美味與健康的甜點

翻攝自郭美妤IG

翻攝自郭美妤IG

身為台中人及三寶媽媽，花之妍美形外科診所副院長郭美妤KT醫師大力推薦鴻鼎菓子南屯夢想店開幕，稱讚它是結合了美味與健康的甜點品牌，這次的10週年活動，不僅是美味的饗宴，更是愛與關懷的傳遞。她鼓勵大家有機會一定要去南屯夢想店親自體驗，特別適合注重家庭健康的媽媽們，產品堅持減糖、減油、純粹無添加，讓全家人都能安心享受。

郭美妤提到，自己最愛的就是全台獨家專利的包心噠啵曲奇，夾入了72%頂級可可，一口咬下去美味爆擊，能感受雙重風味在嘴裡爆發，濃郁的可可香氣讓人難以抗拒，更是2024年唯一入圍台灣烘焙大賞TOP30的曲奇餅乾，堪稱台灣之光。

＃史黛西：最喜歡愛心形狀堅果塔

翻攝自史黛西IG

翻攝自史黛西IG

演員史黛西Stacy（本名周宥伶）表示，從台北到台中參與鴻鼎菓子南屯夢想店開幕茶會，一踏進這個寬敞明亮、充滿活力的店鋪，立刻被鮮豔的黃色主題色和獨特的店內裝潢吸引，每個角落都充滿了愛與生命力，讓人感受到品牌背後的用心。她特別提到，最喜歡一款可愛的甜點——愛心形狀的堅果塔，特殊的外型讓少女心瞬間被激發。這款堅果塔選用了NP等級的夏威夷果仁、杏仁和胡桃，再淋上北美楓糖糖衣，顆顆晶瑩透亮，甜而不膩，口感非常出色，還入圍了2022年台灣烘焙大賞TOP30，技術與實力非凡。

鴻鼎菓子十年來堅持純粹的製作理念，始終專注於打造真材實料的美味甜點，除了驚嘆於十周年限定紀念禮盒的細緻，史黛西也親手寫了分享盒，寄給自己思念的人，將品牌在每個細節中注入的愛，分享給身邊的親朋好友。

＃郭岱軒：用純粹的好，好好愛人

翻攝自郭岱軒IG

翻攝自郭岱軒IG

曾任新聞台記者、新聞主播與主持人的郭岱軒提到，認識鴻鼎菓子對他來說總是與幸福時刻相連，無論是朋友們的寶寶彌月禮，還是婚宴喜餅，每一口甜點都充滿了溫馨與愛。「10個年頭不容易，看著MV的畫面，聽著主題曲，有當初老闆創立鴻鼎菓子的初衷，忍不住要跟老闆一樣紅了眼眶。」鴻鼎菓子堅持「用純粹的好，好好愛自己人」的理念，為顧客們帶來最真摯的甜點體驗，讓他感觸良多。

郭岱軒強烈推薦台灣黑熊國民曲奇，入口即化、口感綿密，它可是年銷量高達30座101，全台唯一連續4年獲得風味評鑑最高殊榮三星認證！鴻鼎菓子榮獲《網路溫度計DailyView》調查報導2024年全台曲奇餅乾冠軍，如果有機會到台中，一定要來南屯夢想店走一走，將鴻鼎菓子的美味與愛帶回家！

＃李永生：非常有質感的伴手禮選擇

翻攝自李永生IG

翻攝自李永生IG

演員李永生也在社群上向鴻鼎菓子獻上十週年生日快樂祝福，信念堅定如磐石般一步一腳印地走來，實屬不易。

在活動現場，李永生品嚐了多款甜點，特別提到幾款讓他印象深刻的商品，其中之一就是秘醬熟成檸檬酥，以無籽、香水、四季等三種台灣在地特選青檸調配，經過獨家秘製減糖熟成，風味濃郁，上市後迅速熱銷5萬顆，推薦大家絕對要嘗試看看，並大讚鴻鼎菓子的產品都充滿了愛與用心，無論是作為台中伴手禮還是寄送給親友的禮物，都是非常有質感的選擇。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月05日至2024年08月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『曲奇、菓子』、『鴻鼎菓子』相關文本進行分析，「探索概念」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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