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超潮手搖周邊推薦！ 可不可聯名日本潮牌「BABY MILO」 2款手搖新品、4款周邊潮物一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／可不可熟成紅茶提供
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這回可不可新品很潮！ 人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」全新系列，特別聯手日本潮流品牌BAPE®的支線「BABY MILO®」，把經典的迷彩花色、猿人圖案結合，打造限定飲料杯、飲品，還有4款周邊小物、禮盒等，8/28起正式上市，潮牌迷一定要追！

圖／可不可熟成紅茶提供
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可不可與BABY MILO®首度跨界聯手，共打造了2款全新聯名飲品、3款設計杯身、2款杯膜和4款周邊，還有限量版「可圓可扁中秋禮盒」，門市推出加碼「磁鐵盲包、貼紙包」滿額贈活動。

圖／可不可熟成紅茶提供
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2款全新飲品有「烏米紅茶」以溫火慢焙的紅茶、烏龍茶結合，喝得到淡淡的爆米花香。另一款「荔香烏米」則是以烏米紅茶基底中，加入荔枝、葡萄柚、蜂蜜的花果香組合。

圖／可不可熟成紅茶提供
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3款聯名設計飲料杯，以迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®經典的動物家族角色，能看到可不可代表人物「成哥」的超潮又呆萌身影，杯膜也印上2款造型猿人手拿飲料杯的圖案。

圖／可不可熟成紅茶提供
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加碼4款周邊商品，以經典3色猿人迷彩作為設計主軸，有「700ml透明吸管杯」、「馬克杯2入組」、「金屬鑰匙圈」及「2款飲料提袋」，最低點數加購199元就能入手，同步推出「可圓可扁中秋禮盒」，內含超夯扁可頌及灌餡蛋捲；聯名期間也推出6款期間限定出三色猿人迷彩的主題店卡，每張皆為不同角色分佈於全台門市中，讓粉絲們收藏。

圖／可不可熟成紅茶提供
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歡慶新聯名開跑，8/28起凡於門市購買任一杯聯名新品還可獲得限量輪盤刮刮卡1張，有機會獲得會員點數及各式飲品折價券；同一期間，在可不可門市消費滿180元，送「KEBUKE x BABY MILO® 磁鐵盲包」，9/25起第二波滿額送「KEBUKE x BABY MILO® 貼紙包」，數量有限、送完為止。

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可不可熟成紅茶 手搖 禮盒

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