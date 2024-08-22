全台星巴克「第2杯半價」連續2天　星冰樂系列統統都能選

中秋佳節將至，準備了什麼樣的禮盒要給親朋好友呢？講求健康烘焙美食的【晨牧手作烘焙坊】，推出全新「迷你月餅」，小巧玲瓏、風味不減的一口酥月餅，一推出便廣受民眾好評！成為今年最夯的月餅選擇！

2024-08-21 11:01