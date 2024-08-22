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全台星巴克「第2杯半價」連續2天　星冰樂系列統統都能選

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克消暑氣！星巴克8/22、8/23兩日間推出「第二杯半價」，活動期間購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料即享優惠，包含消費者最愛的「星冰樂系列」，想喝哪款任你選。

現在就揪同事喝！星巴克「第二杯半價」連續2天登場，8/22、8/23到全台星巴克門市，購買兩杯大杯飲料即享第二杯半價。單筆最高限購4杯（2杯支付原價、2杯支付半價），優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供
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星巴克 第二杯半價優惠資訊

活動日期：2024/8/22～8/23

優惠內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠

備註：優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料

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