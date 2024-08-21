這個鳳梨酥太可愛了吧！不只蝴蝶結可頌 最新「蝴蝶結鳳梨酥」首亮相，快閃新竹巨城搶開箱

蝴蝶結鳳梨酥！伴手禮首選「鳳梨酥」有新造型了，傳承閩南百年製餅工藝的全新品牌「林弎山」特別推出「蝴蝶結鳳梨酥」系列，能在新竹巨城快閃店買到。搶不到蛋黃酥不要緊，可愛的「蝴蝶結鳳梨酥」過節送禮、自用兩相宜。

圖／林弎山提供

不只蝴蝶結可頌，現在鳳梨酥也有蝴蝶結造型！知名製餅新品牌「林弎山」傳承古老製餅工藝，最新推出「蝴蝶結鳳梨酥系列」顏值超高，內餡使用台灣鳳梨打造不同風味，一口接一口吃不膩，加上獨特且別緻的「蝴蝶結造型」，新舊融合、文青氣息滿滿，用來中秋送禮都好體面。

圖／林弎山提供

此外，「林弎山」將於8/22起在新竹巨城快閃，能夠在現場選購最心儀的中秋禮盒。沒搶到蛋黃酥，入手最新的蝴蝶結鳳梨酥也是不錯的選擇喔。