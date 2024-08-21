水管杯聖代、無敵星冰淇淋回來了！ 「31冰淇淋 × 超級瑪利歐」台灣聯名開吃 買冰就送放大版水管杯

去年大受好評的「超級瑪利歐」聯名活動回來了！ 自8/22至10/16期間，台灣「31冰淇淋 × 超級瑪利歐」聯名企畫回歸，首推以「無敵星」為主題，推出了多種以大家熟知的角色道具為設計的聯名商品，還以任天堂不久前新發售的Nintendo Switch遊戲軟體《路易吉洋樓2 HD》的31造型冰淇淋蛋糕也會登場喔！

圖／31冰淇淋、@Nintendo

今年以超狂的 「無敵星」新口味冰淇淋為主題，這款「無敵星 雙色葡萄」以葡萄雪酪、麝香葡萄雪酪，再加上黃色星型糖果的純白奶香冰淇淋，顏色超繽紛多彩，多重滋味一次擁有，期間限定單球甜筒或紙杯95元，而8/22起只要購買藍色、紅色２種紙杯圖案的「超級瑪利歐 雙球杯」，還加碼送以「路易吉洋樓」為設計的迷你資料夾。

圖／31冰淇淋、@Nintendo

去年一推出就被瘋搶的「水管杯聖代」也來了，分成2階段販售，8/22起開賣「超級瑪利歐 單球聖代」，裡頭有小球的冰淇淋外，還有撒上彩色巧克力的鮮奶油，點綴磚塊巧克力，還有可愛的無敵星星、瑪利歐造型小立牌，遊戲裡通往各處的綠色水管杯，吃完直接帶走當紀念品。

第二彈自9/13登場的是「超級瑪利歐 雙球聖代」，可任選2小球冰淇淋，水管杯直接升級變成單球杯的1.3倍大，超豪華裝呈鐵粉一定要收藏啊！

圖／31冰淇淋、@Nintendo

去年登場的「超級瑪利歐 6色調色盤冰淇淋蛋糕」這回新增了奇諾比奧、碧姬、黛西隨意搭配的小立牌，再加碼推出「路易吉洋樓 31造型冰淇淋蛋糕」，有路易吉和鬼怪們的小立牌，還有害羞幽靈巧克力、綠色果醬等，可任選６球冰淇淋進行裝飾，打造獨一無二的31冰淇淋蛋糕。

圖／31冰淇淋、@Nintendo

最後還有「問號？磚塊」8球冰淇淋組合，招牌的問號磚塊盒子，內含8款冰淇淋杯，還附贈？磚塊的大尺寸野餐墊，外帶部分還有「超級瑪利歐 百變彩盒」，4個380元、6個520元、8個665元、12個950元，絕對是最搶眼的限定設計的包裝盒！

圖／31冰淇淋、@Nintendo