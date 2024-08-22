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宮廷「流沙月餅」限量600組！3口味1次滿足再送透明提袋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自瑞瑞食研所臉書粉專
圖／取自瑞瑞食研所臉書粉專

一年一度中秋佳節將至，「瑞瑞食研所」皇家級的美味饗宴「中秋月餅禮盒」隆重登場，即日起600組限量發售。無需生來富貴也能品味皇家手藝，絕對是為中秋節送禮自享首選，將古典的法國皇室風味帶入糕點中，尤其流心口感一定要試試！

法國藍帶主廚操刀 打造極致品味

這款「宮廷夜明珠」中秋禮盒，由頂級法國藍帶主廚親自操刀，將皇家傳承的美味進行創新，搭配金箔點綴，每一口都充滿優雅與尊貴。不僅如此，糕點選用不計成本的頂級用料，耗時一年設計的包裝，更將法式工藝與美學完美結合。

圖／取自瑞瑞食研所臉書粉專
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獨特口味三重奏 創造前所未有的味蕾享受

禮盒內含三款獨特口味的月餅，分別是圓雲烏豆沙流心千層、竹本芝麻千層流心及九號花生千層流心。圓雲烏豆沙流心千層，以細緻的圓雲豆沙搭配天然奶油，創造出濃郁且不乾口的風味，油亮烏金的外觀更是令人食指大動。竹本芝麻千層流心則堅持使用100%純芝麻提煉製成，香氣濃郁而口感綿密。九號花生千層流心選用台灣在地九號花生，精磨製成香濃花生醬，讓人品嚐到滑順與顆粒的完美結合。

圖／取自瑞瑞食研所臉書粉專
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限量600組發售 品牌透明提袋限時贈送

「極上糕點」中秋禮盒全球限量600組，搶購熱潮預期再度升溫。現在下單，即可額外獲贈品牌質感透明提袋，讓送禮更具品味與格調。更多資訊及訂購詳情，請訪問官方網站。

圖／取自瑞瑞食研所臉書粉專
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中秋節 月餅 法國 禮盒

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