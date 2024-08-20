消暑手搖買1送1！ 「迷客夏」挺臺灣文博推3大可愛IP杯 「茶之魔手」31週年慶國宴珍奶買3送1

消暑手搖優惠連喝一個月！ 茶之魔手將在品牌創始店「台南安中總店」促銷優惠長達一個月，而起源於臺南在地的超人氣手搖飲品牌「迷客夏Milksha」也有新意，合作2024臺灣文博會推3大可愛IP杯！

迷客夏挺臺灣設計新秀！3大超可愛IP躍上杯身

圖／迷客夏提供

超人氣手搖飲品牌「迷客夏Milksha」，本次與首次移師臺南的2024臺灣文博會合作，一同推廣在地設計，將聯名杯身鋪點至全台超過300間的迷客夏門市。本次文博會主視覺「寶島百面」躍上杯身，視覺裡巧妙融入台南文化元素，運用象徵「百面」的連續幾何圖紋，賦予文化全新樣貌。

另外，迷客夏於8/26至9/1也會在文博會此次會展場地-大臺南會展中心，設立期間限定的快閃店，更精選出文博會「新秀展區：那會遮gâu」的3位新銳插畫家：餃貓FAMILY、小油画 Little Oil Art、EggyBear 蛋塔熊妹，共同創作以「珍奶」為主題的超可愛杯身，運用插畫家們的創作力，畫出臺灣手搖飲文化的迷人樣貌！

茶之魔手買一送一！國宴珍珠奶茶買3送1

迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，茶之魔手將在品牌創始店「台南安中總店」促銷優惠長達一個月！8月23日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」​​​​​​。