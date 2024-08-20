「佳德鳳梨酥」中秋節營業時間曝！13小時不間斷販售鳳梨酥、蛋黃酥

為迎接中秋節的到來，有著超過40年歷史並位於台北的知名餅店「佳德鳳梨酥」自即日起至9月16日調整營業時間，將每日營業提早至上午8點，並延長至晚上9點。佳德還宣布，9月17日中秋節當天的營業時間將有所變動，具體安排將於日後另行公布，旨在方便消費者購買節日伴手禮。

圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉專

佳德鳳梨酥以其獨特風味聞名，全手工製作的鳳梨酥餡料飽滿，結合了鳳梨與冬瓜餡的香甜，而餅皮則香酥不甜膩，成為許多消費者送禮與自用的首選。平日店內顧客絡繹不絕，而在中秋節等重要節日前夕，更是大排長龍。

圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉專

尤其在中秋連假前的兩週，佳德的鳳梨酥與蛋黃酥成為搶購焦點，常見顧客需要排隊30分鐘才能進店選購。為此，佳德特別延長營業時間，確保每位顧客都能在節日來臨前購買到心儀的美食。

圖／取自佳德鳳梨酥臉書粉專

特別也呼籲顧客，儘早規劃購買時間，避開高峰期，順利選購節日伴手禮。同時也提醒關注佳德的官方公告，以獲取最新的營業時間資訊，確保節日能買到想要的糕餅，趕快把握時間囉。