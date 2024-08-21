晨牧新品出爐！一口酥「迷你月餅」中秋送禮心意剛剛好

每年中秋節總會收到不少親朋好友寄來的月餅禮盒，聰明吃月餅健康過中秋的觀念也融入民眾的思想裡，今年中秋就來點不一樣「小心意」吧！台中超人氣烘焙房【晨牧手作烘焙坊】推出全新「迷你」月餅，讓你輕鬆贈送每一份小小的幸福！「縮小版」一口酥迷你月餅 ，不僅外觀可愛，還保留了豐富的口感和香甜的餡料，負擔減少、心意不減！

以「平價、比手掌還大」泡芙爆紅的【晨牧手作烘焙坊】，是許多民眾甜點首選品牌，晨牧對於「健康美食」有自己的堅持，凡是店內的產品一定都以健康的高標準來手工製作，就連月餅也堅持此原則，不同於市面上的油膩口感，反而吃起來相當清爽，而且單吃也不會覺得膩口，如今推出「迷你月餅」更是減低民眾負擔，符合現代健康意識的優質月餅。

一口蛋黃酥

最經典的月餅口味，每口都包裹鹹蛋黃和紅豆泥，鹹香與甜蜜的完美結合，縮小後魅力依舊不減，一口大小更能吃出蛋黃酥該有的多層次口感！

一口綠豆酥

口感細膩綿滑的綠豆沙餡，加入軟糯彈牙的麻糬，一口咬下，綠豆的香氣與甜美在口腔迴盪，每一口都值得細心回味。

一口芋頭酥

芋頭酥也廣受粉絲們喜愛，飽滿芋泥與麻糬的組合，芋香濃郁、口感柔滑，麻糬增添Ｑ彈口感，使得整體口感更為豐富，搭配熱茶一同享用剛剛好！

▲中秋禮盒(9入) 。蛋黃酥、綠豆酥、芋頭酥各3顆，內容物補差價可做調整。

▲中秋禮盒(8入) 。蛋黃酥、綠豆酥各3顆、芋頭酥各2顆，內容物補差價可做調整。

▲中秋提金禮盒(6入) 。蛋黃酥、綠豆酥、芋頭酥各2顆，內容物補差價可做調整。

紫鑽鳳梨酥

嚴選台南關廟土鳳梨，經慢火熬煮製成清香細膩的土鳳梨餡，加入選用自南投信義手採青梅，再以天然工法釀造的紫蘇梅，打造完美酸甜比例的內餡，不僅能吃到鳳梨纖維，還能品嚐紫蘇梅果粒。就連外皮也不馬虎，鳳梨酥餅皮揉合了英國皇家伯爵茶葉，入口後能嘗到淡淡的伯爵茶香，餅皮酥度拿捏得恰到好處，讓人回味無窮。

▲為了迎合現代人對於月餅選購的需求，紫鑽鳳梨酥不儘可以單買，還有中秋紫鑽鳳梨酥禮盒（12入）可供挑選。

無論是給朋友、家人還是同事，迷你月餅都是送禮的完美選擇，讓大家都能享受中秋的美味與祝福。趕快預訂，別錯過這次超值優惠，讓你的中秋更圓滿、更甜蜜！

想購買的饕客們可以到晨牧粉絲專頁私訊預訂，再到門市取貨(自取請務必提前一天預約)，或是到晨牧官方網站訂購宅配，手機點一點就能把幸福美好的味道帶回家，方便又快速。





【晨牧手作烘焙坊】

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

營業時間：15:00-21:00(周二公休)

店家電話：0422337471

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR





【晨牧中秋月餅禮盒】

活動1：8/14至8/25中秋禮盒預購85折起

活動2：8/26至9/8 中秋禮盒預購9折起

活動3：中秋禮盒 買10送1





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