手搖飲15元！還有7天 CoCo「3大純茶」大杯只要15元 內行人10元就開喝
手搖飲15元！人氣連鎖手搖品牌「CoCo都可」應景中元，特別推出平安月優惠「大杯純茶15元」，紅茶綠茶或青茶任你選，單杯就有優惠，邊緣人不怕喝到撐。
「CoCo都可」民俗月登場，即日起至8/25，凡臨櫃或使用都可訂購買紅/綠/青茶(L)任一杯只要15元，手採紅茶、茉莉綠茶、四季春青茶等三大純茶霸主隨心選，清爽消暑、開喝不傷荷包。內行的還能自備環保杯再折5元，等於滿滿一大杯只要10元，真的有夠划算啦！
值得一提的是，該優惠不適用外送平台、門市外送，另有部分門市除外，活動時間與規則以各門市公告為準。
CoCo都可 民俗月優惠資訊
活動期間：即日起～2024/8/25
優惠內容：臨櫃或使用都可訂購買紅/綠/青茶(L)任一杯只要15元
注意事項：限臨櫃、都可訂線上點餐；活動商場門市/部分門市除外；活動時間與內容以門市公告為準
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