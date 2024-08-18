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星巴克「指定飲品買1送1」！經典不敗「可可碎片星冰樂」領軍 14款人氣飲品都來了
全台都有，開喝星冰樂！星巴克指定好友分享日登場，8/19一日限定快閃9小時，經典不敗「巧克力可可碎片星冰樂」領軍14款人氣飲品，買1送1喝起來！
星巴克指定品項好友日來了！星巴克於8/19 11:00-20:00期間推出指定飲品買一送一，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料即享優惠，活動品項包含巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂2款星冰樂、夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽等共14款盛夏推薦飲品。
本次優惠每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。詳細規則以星巴克公告為主。
星巴克 指定品項好友分享日
活動日期與時間：2024/8/19 11:00-20:00
優惠內容：購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料可享買一送一
活動品項：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽
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