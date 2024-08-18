星巴克「指定飲品買1送1」！經典不敗「可可碎片星冰樂」領軍 14款人氣飲品都來了

專屬於西湖商圈的手搖飲節來囉～上班族出沒的內湖、西湖，每天外出用餐或是下午茶，一定要來杯飲料療癒苦悶的上班生活！西湖商圈今年升級2023年舉辦過的「手搖飲日」為「手搖飲節」，有近2個月的時間讓大家喝好喝滿，還有機會拿到只送不賣的「珍珠杯」，帶著買飲料省錢超必要！

2024-08-17 15:30