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2024手搖飲節來了！只送不賣限量「珍珠杯」快搶～合作店家名單這邊看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／西湖商圈臉書
圖／西湖商圈臉書

專屬於西湖商圈的手搖飲節來囉～上班族出沒的內湖、西湖，每天外出用餐或是下午茶，一定要來杯飲料療癒苦悶的上班生活！西湖商圈今年升級2023年舉辦過的「手搖飲日」為「手搖飲節」，有近2個月的時間讓大家喝好喝滿，還有機會拿到只送不賣的「珍珠杯」，帶著買飲料省錢超必要！

圖／西湖商圈臉書
圖／西湖商圈臉書

去年舉辦的「2023西湖手搖飲日」大受手搖飲控們歡迎，今年升級為「手搖飲節」，由西湖捷運站附近的25間店家合作，即日起到10/14，在這些店家消費滿50元，或是拿5張這期的發票到「達人麵館」，可以獲得價值200元(20元、10份，單筆消費達50元折扣20元)的「西湖食趣券」，在10/31前使完完一整組食趣券，就能免費拿到以珍珠奶茶為設計概念、限量的「西湖珍珠杯」，拿著只送不賣的區域限定杯去買飲料，為了環保、省錢之外，收獲大家羨慕的眼神是一定要的！

圖／西湖商圈臉書
圖／西湖商圈臉書

目前活動狀況踴躍，想要拿到限量800個的「西湖珍珠杯」，手搖飲控們可要努力加杯飲料、加餐飯才能入手囉～

2024台北手搖飲節

活動期間：08/12-10/14

活動內容：

1、於西湖商圈合作店家消費滿50元，或以5張當期發票到達人麵館，即可獲得價值200元(20元*10組)的「西湖食趣券」，使用期限至10/31。

2、10/31前使用完「西湖食趣券」，可向合作店家索取「西湖珍珠杯」，800個送完為止。

合作店家：

圖／西湖商圈臉書
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