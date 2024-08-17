伊藤潤二太嚇人！ 鶴茶樓鬼月聯名手搖遭客訴 老闆道歉：考慮聯名佩佩豬

知名人氣手搖飲料店「鶴茶樓」，應景農曆7月，特別和日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」重磅聯名，推出一系列獵奇周邊，連飲料包裝也全換上伊藤潤二驚選集裡的插畫。沒想到，鶴茶樓總公司近日竟收到客訴信，顧客表示自己孩子被杯子上的插畫圖案嚇傻，讓老闆無奈表示第一次遇到這種客訴，回信道歉後，也自我調侃：下次考慮聯名佩佩豬。

圖／翻攝鶴茶樓官方IG

鶴茶樓創辦人方奕勝15日在社群媒體「Threads」發文，貼出最近總公司收到的一封客訴郵件，內容為「喝個飲料紓壓，結果孩子被杯子嚇傻，真是謝囉。」方奕勝先公開道歉後，也納悶說，「這客訴到底該怎麼回？」

鶴茶樓這波應景的農曆鬼月聯名，特地和日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」聯名，飲料包裝換上驚選集的插畫，吸管換成紅色之外包裝也有漫畫人物頭像，還有推出一系列周邊商品，對於潤二迷來說是難得的「驚喜」，但目前市面上仍多將伊藤潤二的作品標示為「18禁」。

圖／翻攝鶴茶樓官方IG

這回消費者的客訴，引發網友們熱烈討論回應「家長看到杯子的圖案就可以不用買了，為什麼還要買來嚇小孩？」、「老實說我是大人，也不喜歡伊藤潤二，這個月不會想買鶴茶樓」、「這可是所有品牌飲料聯名以來，我最愛的一次，到底哪裡恐怖啦」、「最近半夜回家，路過附近的鶴茶樓也被廣告看板嚇到了」、「超好看的好嗎？蒐集起來」。

另有網友認為「如果內容有分級，確實需要注意客戶問題，不覺得可以完全責怪客人。」也有網友建議，之後若有特殊主題的杯子，要和一般杯子搭配使用，讓顧客可以選擇。

創辦人方奕勝貼出總公司向投訴顧客的道歉回覆，「原意只是希望應景聯名，但顧慮不周，很不好意思驚嚇到您小朋友，深感抱歉，未來會在設計杯裝上多加留意。」後續也幽默地回應網友說，「這次杯裝太可怕，下次鶴茶樓會考慮跟佩佩豬、汪汪隊立大功、波力救援小英雄聯名。」