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萊恩粉喝爆！ Mr.Wish x Kakao Friends 聯名推萊恩、桃子造型罐飲品 26款超萌新品　最低加購39元就到手

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mr.Wish提供
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萊恩粉、春植控喝爆手搖了！ 「Mr.Wish鮮果茶玩家」與韓國超人氣IP「Kakao Friends」強強聯名，最新推出的萊恩、桃子造型罐，裝載2款指定新飲品，更多達26款超萌新品，有經典的萊恩、桃子，還有春植一同加入賣萌，療癒加倍，每一款都想收藏！

圖／Mr.Wish提供
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Mr.Wish把「Kakao Friends」的萊恩、桃子變身可愛造型罐啦！兩款消暑新飲品一定要追，以「來恩造型罐」盛裝「芒果奶露」，鮮甜芒果肉搭配特製厚奶冰沙，再加上咕溜的西米露，喝得到奶昔般的滑順感；另一款，粉嫩的「桃子造型罐」盛裝「桃氣啵啵」，內含清爽蜜桃冰沙與蜜桃果丁，再加上Ｑ彈晶球啵啵，一邊咀嚼一邊感受戀愛般的甜蜜滋味！

圖／Mr.Wish提供
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這一波聯名限定造型罐，只搭配指定新飲品販售喔，共有5款造型蓋再隨機配合8款瓶身，因此拿到的Y造型罐都是萊恩、桃子的超萌表情組合！於活動期間到Mr.Wish門市購買飲品，會發現共10款紙杯、4款不同封膜，統統都換上Kakao Friends的可愛模樣，粉絲們快來蒐集發IG限動秀一波！

圖／Mr.Wish提供
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此外，不只有聯名飲品和包裝，Mr.Wish還推出了Kakao Friends聯名的4大類實用可愛周邊商品，「輕巧保冷袋」輕盈好攜帶、內層還能輕度防水與保溫，3款造型隨機出貨，最便宜39元就能入手；「A4淘氣文件夾」有萊恩海藍款、桃子粉柔款兩款組合。

圖／Mr.Wish提供
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圖／Mr.Wish提供
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還有「冷飲隨行杯」和「萌萌帆布包」兩款周邊商品，於8/30開賣。採用Tritan材質，700ml的容量「冷飲隨行杯」有超萌雙正面角色圖案，讓桃子與萊恩可愛樣一次同框；「萌萌帆布包」則有兩款設計，黃色春植帆布包附有春植搖呼拉圈皮革卡套，而藍色萊恩&春植帆布包，附有萊恩舞動的皮革卡套，厚磅帆布材質耐用實用，連A4資料夾也裝得下，還有內袋和磁扣設計，攜帶物品更安心。

圖／Mr.Wish提供
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圖／Mr.Wish提供
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Mr.Wish x Kakao Friends限定新品飲料
．萊恩造型罐－芒果奶露 95元
．桃子造型罐－桃氣啵啵 95元

Mr.Wish x Kakao Friends加購周邊商品
．輕巧保冷袋 加購價 39元
．淘氣文件夾 加購價 49元
．冷飲隨行杯 加購價 199元(8/30開賣)
．萌萌帆布包 加購價 239元(8/30開賣)

圖／Mr.Wish提供
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