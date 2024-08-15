甜食控必追！ 迷客夏10門市限定「麻糬仙草奶露」、康青龍「胭粉芭梅」買1送1、顏太煮「葡萄冰茶」降5元嚐鮮

手搖控、甜食控的夏日清涼飲品、新甜點必追！ 迷客夏全新推出門市限定「手作麻糬仙草奶露」、康青龍迎暑假倒數喝好康「胭粉芭梅」買1送1、顏太煮則有手搖新品「白露葡萄冰茶」嚐鮮價，讓大家嚐鮮一夏！

●迷客夏全新推出「手作麻糬仙草奶露」

圖／迷客夏、康青龍、顏太煮奶茶提供

迷客夏即起限定於台南10間門市先行推出「手作麻糬仙草奶露」，以軟Q鮮奶麻糬，加入迷客夏綠光鮮奶，搭配仙草凍、脆啵啵球、黃金Q角、綠茶凍滿滿的人氣配料，再搭配香醇濃郁的「綠光鮮奶」，或是帶有馥郁米香「玄米抹茶奶露」兩款醬料供選擇，成為今夏手搖控最消暑的頂級甜品享受。

(臺南門市限定為：東安店、華平店、小北店、北安店、新興店、仁和店、市醫店、崇明店、南門店、安和店。)

●康青龍暑假倒數「買一送一」

圖／迷客夏、康青龍、顏太煮奶茶提供

暑假倒數把握康青龍抗暑飲品等多重好康！自8/16至8/27於龍來訂線上點餐限定，領券即享「胭粉芭梅」買一送一，每人可領2張，領完為止！

此外，「康青龍」與德國百年經典溫控品牌「THERMOS 膳魔師」首度攜手合作，自8/16起於康青龍全台門市或龍來訂線上點餐，會員單筆消費滿1,200元，即可免費獲得「THERMOS 膳魔師冷水瓶」乙支，輕巧便利讓手搖飲料控們超好攜帶！

●顏太煮奶茶手搖新品「白露葡萄冰茶」

圖／迷客夏、康青龍、顏太煮奶茶提供

人氣品牌「顏太煮奶茶」推出季節限定新品「白露葡萄冰茶」，以台灣松柏嶺青茶為基底，加入巨峰葡萄漿，再搭配獨家自製蜜香檸凍、原味Q波波，口感層次十足豐富，即起至8/21推出嚐鮮價活動，來店與外送皆可享有「-5元」優惠，中南部優惠價55元(原價60元)、北東部60元(原價65元)。