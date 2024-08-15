全家霜淇淋19元！吃到8月底 全家取件「加一招」即領券、質感咖啡廳「免費霜淇淋」現省65元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CAFE IN粉絲專頁、全家便利商店提供
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全家霜淇淋19元！全家便利商店「FUN心取」8月優惠進行中，8/31前，網路購物在全家取件即贈「Fami!ce霜淇淋19元優惠券」，現省30元。還有質感咖啡廳「森永牛奶糖霜淇淋」免費吃的活動，8月吃冰超優惠。

全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「FUN心取」活動不停歇，8/31前，到全家取貨並主動報會員電話或出示APP會員條碼即送「Fami!ce霜淇淋19元優惠券」，限量30萬份，兌換期間至9/3。全家8月霜淇淋攜手百萬YouTouber千千美食品牌「水水灶咖」打造「木瓜牛奶」和「是芭樂系」兩款水果風味霜淇淋，清爽消暑一支接一支。

圖／全家便利商店官網
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此外，高質感咖啡廳「CAFE!N」進軍霜淇淋市場，推出全新「CHILL!N」霜淇淋系列，有「森永牛奶糖、特選極萃拿鐵」等必吃口味。更霸氣加碼「免費兌換券」活動，8/30前，加入會員即可領取「霜淇淋免費兌換券」乙張，不限口味還可選甜筒或杯裝，開吃原價65元的綜合口味超划算。值得注意的是，中和景安門市、松山意舍門市、復興門市暫不提供兌換。

圖／CAFE IN粉絲專頁
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全家便利商店 咖啡廳 拿鐵 牛奶 霜淇淋

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