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跟蛋塔、蛋黃酥拚了！台北必買「寶藏司康店」 最強「極厚生巧、熔岩可可」洗版IG 加碼「中秋限定禮盒」好吃不撞款

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@olivialai__授權、摘自Google地圖（網友Chiyin Lin分享）
圖／IG@olivialai__授權、摘自Google地圖（網友Chiyin Lin分享）

甜點控的寶藏司康！全品項都不踩雷，台北必買司康「Ruby’s」獨創的多種口味司康深受顧客喜愛，Q彈麻吉、爆漿可可和極厚生巧克力等超實在浮誇外型洗版IG，吸引許多螞蟻人與部落客探店一睹它的魅力。

圖／IG@olivialai__授權
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跟蛋塔拚了！「司康」同樣是甜點界的人氣強品，鄰近國父紀念館的司康、餅乾專賣店「Ruby’s」在IG的曝光度非常高，最浮誇的「生巧克力大理石司康」中間夾了超厚實的生巧，微苦解膩搭配放冷也酥脆的司康體，一口咬下十分滿足，值得細品慢慢吃。如果是巧克力腦袋還有「誇張熔岩黑可可胖餅乾」，加熱後吃大爆漿，外酥內濕潤，口感類似布朗尼，建議可和冰美式或無糖茶飲搭配。

圖／IG@olivialai__授權
圖／IG@olivialai__授權

喜歡Q彈口感可不能錯過「麻吉司康」，有各式口味的美味組合，像是芋頭麻吉、焙茶紅豆麻吉和8月份的金萱栗子麻吉等，都有各自的擁護者，放餡料不手軟像個甜點版的小漢堡，特別是麻吉讓整顆司康的口感更加分；而怕甜膩的朋友也有鹹口味可以選擇，像是義大利松露、芋頭肉鬆金沙司康。網友評價「每一個都誇張的大」、「用料實在、奶油香氣濃郁」、「吃了很有幸福感」。

圖／Ruby’s粉絲專頁
圖／Ruby’s粉絲專頁

此外，9月將迎來中秋節，除了搶蛋黃酥外，Ruby’s推出新選擇「中秋限定禮盒」，內含3款司康和3款餅乾，口味分別有禮盒限定的「紫蘇紅豆麻吉、馬鈴薯楓糖培根」及新品「芋頭肉鬆金沙司康」，餅乾部分則是「柚子東方美人Cheesecake胖餅乾、北海道四葉Cheesecake胖餅乾」和「開心果巧克力美式餅乾」，並附贈提袋。過中秋吃司康，來點不一樣的甜食饗宴。

中秋禮盒限定「紫酥紅豆麻吉司康」和中秋新口味「芋頭肉鬆流沙司康」。圖／Ruby’s粉絲專頁
中秋禮盒限定「紫酥紅豆麻吉司康」和中秋新口味「芋頭肉鬆流沙司康」。圖／Ruby’s粉絲專頁

圖／Ruby’s粉絲專頁
圖／Ruby’s粉絲專頁

Ruby’s

地址：台北市大安區光復南路328號1樓

營業時間：13:00-19:00（週一公休）

官網：https://rubys.shoplineapp.com/

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IG 中秋節 司康 國父紀念館 巧克力 甜點 禮盒 蛋黃酥 餅乾

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