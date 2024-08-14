花蓮限定「星冰樂買1送1」！限時17天 7-11「相約星巴克」消費滿額即享買一送一
花蓮限定！7-ELEVEN和你相約星巴克，8/15至8/31，只要憑7-ELEVEN指定門市滿額發票或小白單，即可享「星巴克買一送一」的專屬優惠。其中更包含星巴克特色門市，買一送一再來順遊美拍剛剛好。
花蓮人福音來了！8/15至8/31，活動期間內到7-ELEVEN指定門市，單筆消費滿250元以上，即可憑發票或載具小白單到指定星巴克門市享受特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料買1送1，優惠品項依各門市現貨為準。值得一提的是，本次活動並未標註不含星冰樂系列，但仍以各門市供應為準喔。
活動資訊
活動日期：2024/8/15～8/31
參與活動門市如下：
⬤ 7-ELEVEN蓮華/花道/政東/統軒/愛民門市：可至星巴克花蓮門市兌換
⬤ 7-ELEVEN蓮慈/蓮圓/慈濟門市：可至星巴克花蓮中央門市兌換
⬤ 7-ELEVEN蓮慶/金秀和門市：可至星巴克花蓮遠百門市兌換
⬤ 7-ELEVEN南濱/吉海/知卡宣/東海岸/富翔/吉濱門市：可至星巴克洄瀾門市兌換
⬤ 7-ELEVEN花蓮/富泰/讚蓮/好家園/讚連/國盛/讚福門市：可至星巴克花蓮新站門市兌換
⬤ 7-ELEVEN蓮和門市：可至星巴克花蓮和平門市兌換
⬤ 7-ELEVE豐坪門市：可至星巴克花蓮理想門市兌換
備註：消費金額不含香菸、遊戲點數、代收代售商品；一張發票(明細)至多買一送一，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主
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