這次錯過會哭哭！亞尼克11週年「399元生乳捲吃到飽」9月場次這日開賣 超過20種甜點任你吃

準備搶生乳捲吃到飽！亞尼克推出11週年回饋加碼「399元生乳捲吃到飽」，自7月開跑即有不少人朝聖搶位。而活動即將來到最後的9月份場次，報名將於8/22正式開賣，還沒吃到或之前沒搶到的朋友記得設提醒，準時開搶！

記者陳睿中／攝影

亞尼克「399元生乳捲吃到飽」活動深受甜點控喜愛，不光有各種口味的招牌生乳捲，多款蛋糕、布丁、霜淇淋等超過20種甜點90分鐘內任你無限吃，還附一杯100元以下飲料（可補差額升級）。吃過的網友分享「吃到飽很超值」、「真的很值得」，但也有不少人表示名額很難搶。

圖／摘自Google地圖（網友Yi-Yun Chen分享）

圖／摘自Google地圖（網友Yi-Yun Chen分享）

圖／摘自Google地圖（網友韋彤分享）

圖／摘自Google地圖（網友韋彤分享）

活動進行到現在，由於報名人數多與名額限量而一位難求，但即將迎來吃到飽的9月份場次，預計於8/22 0時起開搶，想朝聖實現甜點自由的朋友記得拚手速。此外，udn小編實測，台中旗艦店8/24場次顯示還能加入購物車，想撿漏吃蛋糕的不妨嘗試點點看喔。