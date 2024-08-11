水蜜桃控暴動了！同步日本開賣 舒芙蕾霸主「整顆水蜜桃舒芙蕾鬆餅」每日限量 期間限定倒數15天
水蜜桃季必吃甜點！來自日本的鬆餅控愛店「Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅」推出「炙燒水蜜桃舒芙蕾鬆餅」每日限量套餐，整顆水蜜桃看得到也吃得到，搭配綿軟如雲朵般的舒芙蕾鬆餅，一口下去超幸福。
不用飛日本！超人氣舒芙蕾鬆餅名店「Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅」與日本同步開賣「炙燒水蜜桃舒芙蕾鬆餅」，並搭配「水蜜桃氣泡飲」打造充滿蜜桃香的清爽套餐，每日限量20份。「炙燒水蜜桃舒芙蕾鬆餅」霸氣使用整顆飽滿水蜜桃，和檸檬卡士達炙燒，再加上水蜜桃雪酪、北海道鮮奶油，多重口感享受吃不膩。
套餐飲品「水蜜桃氣泡飲」喝得到水蜜桃的沁甜滋味，果肉細緻綿密，水蜜桃愛好者一定會愛。值得注意的是，「炙燒水蜜桃舒芙蕾鬆餅」僅提供套餐（無單點），由於製作較繁瑣，每日供應數量有限，因此採現場拿號的順序供應，每人限點一份，不提供外帶及電話預訂保留。限定販售到8/25，蜜桃控可要把握時間囉。
Flipper's 限量套餐販售資訊
開賣時間：即日起～2024/8/25
套餐內容與售價：炙燒水蜜桃舒芙蕾鬆餅＋水蜜桃氣泡飲 580元（每日限量20份）；水蜜桃氣泡飲單點160元
誠品生活南西店：台北市南京西路14號3F
營業時間：週日至四11:00-22:00、週五六11:00-22:30
備註：炙燒水蜜桃舒芙蕾以套餐方式販售，恕不提供單點；採現場拿號之順序供應，每人限點一份，不提供外帶及電話預訂保留
粉絲專頁：https://www.facebook.com/flippers.jp
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