賀！林郁婷奪下奧運金牌 Mr.Wish大放送「愛文芒果冰沙」第2杯只要1元

恭喜台灣再傳捷報，林郁婷勇奪金牌！今天（8月11日）在女子拳擊羽量級金牌戰賽事，為台灣再添一面金牌，成為台灣拳擊史上首位奪金的選手！Mr.Wish慶賀林郁婷奪下金牌勝利，贈限量1000張第2杯-愛文芒果冰沙(Ｍ)1元！

圖/Mr. Wish提供

賀！台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運奪下國際勝利！8/11 中午12點於Mr.Wish你訂線上點餐平台1000張第2杯愛文芒果冰沙(Ｍ)1元-限來店自取，票券兌換期限至8/31止，數量有限，即刻開搶！

另外，感謝台灣選手在國際賽事精彩的表現，奧運閉幕連三天 08/11-08/13於Mr.Wish-UberEats外送平台-享鮮粒百香綠(L)買一送一，單筆訂單-訂購上限5組，一同為台灣選手喝采！