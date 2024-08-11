賀！林郁婷奪下奧運金牌 Mr.Wish大放送「愛文芒果冰沙」第2杯只要1元
恭喜台灣再傳捷報，林郁婷勇奪金牌！今天（8月11日）在女子拳擊羽量級金牌戰賽事，為台灣再添一面金牌，成為台灣拳擊史上首位奪金的選手！Mr.Wish慶賀林郁婷奪下金牌勝利，贈限量1000張第2杯-愛文芒果冰沙(Ｍ)1元！
賀！台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運奪下國際勝利！8/11 中午12點於Mr.Wish你訂線上點餐平台1000張第2杯愛文芒果冰沙(Ｍ)1元-限來店自取，票券兌換期限至8/31止，數量有限，即刻開搶！
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