超獵奇火辣上市！ 麻古茶坊「火焰系列」尬上芒果+柳橙 驚艷味蕾全門市開喝

超獵奇新滋味一定要追！ 麻古茶坊推出全新異域風「火焰芒果」系列，帶來兩款尬上芒果、柳橙果粒的消暑甜品，驚艷味蕾的鮮辣體驗，即日起麻古全門市開賣搶鮮喝！

麻古茶坊翻玩墨西哥街頭消暑甜品「風味辣芒果」，鮮甜濃郁的愛文芒果與鹹酸辣的豔紅辣椒粉，交織成今年夏日不可錯過的異域風情消暑聖品，鮮甜火辣滋味讓人忍不住咽口水。

圖／麻古茶坊提供

「火焰芒果」將愛文芒果搭配麻古獨家研製的辣椒粉與特調的酸甜梅汁，現打成順滑綿密的細緻冰沙，頂層豪邁鋪蓋著芒果果肉並輕灑上如火焰般豔紅的細緻辣椒粉，一口氣能喝到嚴選芒果的鮮、嫩、甜與辣椒粉的鹹、香、辣於口腔中碰撞驚艷味蕾。

「火焰柳橙芒果果粒」以愛文芒果果肉搭配柳橙鮮汁，融合淡雅清香的翡翠綠茶，並輕灑上如火焰般豔紅的細緻辣椒粉，喝了之後滿品鹹香美味，成為夏日午後的解悶的爽快新滋味。