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賀吳詩儀奧運奪牌！ 人氣手搖一日限定爽喝「2大飲品買1送1」
慶台灣拳擊選手吳詩儀在2024巴黎奧運拳擊賽女子60公斤級奪下銅牌，人氣手搖飲品牌「迷客夏」祭出「2大飲品買1送1」優惠，限時1天(8/8)開跑，每人、每次限購1組，各門市售完為止。
迷客夏為選手們喝采，在奪牌隔日下午14:00-19:00即祭出買1送1優惠！我國拳擊女子60公斤級好手吳詩儀在8/7奪銅牌，迷客夏限時祭出8/8「2大飲品同品項買1送1」（限同冰量糖度），包括「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」2款，於今日下午2時起至晚上7時限定開喝，每人、每次限購1組，僅限門市現場購買，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用。
另外，即日起至8/11活動期間單筆消費滿100元，並至迷客夏LINE官方帳號輸入「為選手喝采」作發票登錄，符合資格即可參加抽獎。有機會抽中礁溪老爺酒店洋式標準套房雙人3天2夜住宿券（價值58,960元含稅/含早餐及1日晚餐）、華泰瑞苑花園客房雙人1晚住宿券（價值14,850元含稅/含早餐）以及16大百貨通路通用$1,000元電子即享券等多項好禮！
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