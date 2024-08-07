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一次收服全台泡芙名店！2024「最強泡芙盛會」來了 必吃「限定口味」攻略搶先看 免費入場加碼贈「泡芙手機支架」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各店家提供
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甜點控等到了！2024「泡芙節」將於8/10、8/11兩日在華山1914文創園區限定登場，不僅有多家甜點名店帶著限定口味泡芙亮相，免費入場再贈可愛的手機支架，有吃有拿，螞蟻人準備大飽口福啦！

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁
圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁

2024「泡芙節」將在華山1914文創園區開跑，8/10、8/11連續兩天，集結全台泡芙名店、個人烘焙工作坊，日式泡芙、閃電泡芙、布雷斯特到聖多諾黑等爆多款泡芙任君挑選，美味泡芙一站式全收集，難得的機會可要把握住了。除了能飽口福外，現場還請到了手作職人，為本次活動打造限定泡芙商品，療癒造型攻陷你的少女心。

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁
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選擇困難者必看！由於現場會有多到數不清的美味泡芙，如果不知道怎麼選，建議可參照以下推薦攻略喔。像是龍鳳堂餅舖「鹹蛋黃紅豆泡芙」，把傳統糕餅與泡芙完美融合；微甜時光甜點工作室「百香果閃電泡芙」、「蜂蜜開心果巴黎布雷斯特泡芙」，酸甜滋味吃得到原食材的甘美，吃了不膩口；Postre波絲甜手作烘焙坊「30公分巨無霸棒棒泡芙」，酥脆的餅乾泡芙外皮，搭配以北海道生乳製成的卡士達餡，喜愛爆漿口感絕對不容錯過。

圖／愛手創粉絲專頁
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圖／愛手創粉絲專頁
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此外，還有深夜裡的法國手工甜點帶來為巧克力重度愛好者特製的「特重巧克力泡芙」、夏日消暑聖品「凍心芒果泡芙」，以及福郎燒烘焙坊「夏日香檸木棍泡芙」，有玫瑰花造型檸檬卡士達點綴，打造視味覺和嗅覺的多重饗宴。以上都是活動限定口味，錯過本次就不知道何時才能再吃到囉。

圖／愛手創粉絲專頁
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2024「泡芙節」熱鬧登場，不僅免費入場，還會再贈限量入場禮「泡芙手機氣墊支架」，應景可愛的外型兼具實用性；現場另有設置夏日集章活動，完成小任務即有機會獲得精美禮品，邀請大小朋友相約華山參與這場泡芙盛會！

圖／愛手創粉絲專頁
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2024 泡芙節 in Taiwan

日期與時間：2024/8/10 11:00-19:00、8/11 11:00-18:30

地點：華山1914文創產業園區 中4A館

備註：免費入場；寵物可入內，但不落地

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁
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