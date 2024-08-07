快訊

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

台股大漲794點僅1家跌停 中籤戶大喊賣不掉

中元節來點不一樣！ IKEA超應景「金紙蛋糕」層層撕、水豚麥胖「金紙千層吐司、綠乖乖蛋塔」工程師最愛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權、IKEA提供
圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權、IKEA提供

今年中元節就選用甜點作成的金紙，好吃又環保！ 快來看看兩家「超應景中元節點心」，IKEA推出農曆7月應景美食「金紙蛋糕」，全球僅台灣獨家販售的必打卡美食；新竹在地品牌水豚麥胖，則是推出印著水豚萌樣的「金紙千層吐司」，品嚐美味還能祈求平安加持！

IKEA最新推出中元節限定登場「金紙蛋糕」，8/10起在全台IKEA瑞典餐廳重磅登場，是全球IKEA門市中台灣獨有的特色產品，限時限量供應、售完為止。

圖／IKEA提供
圖／IKEA提供

金紙蛋糕的最上層印有紅框，乍看之下彷彿是一疊真正的金紙，層層疊疊的暗黃色千層蛋糕，吃起來甜而不膩，更充滿濃郁的蛋香，可挑戰金紙層層撕開的樂趣，為大家帶來全新的味蕾體驗！

快丟給竹科朋友看！新竹縣市的在地烘焙品牌水豚麥胖，今年推出最應景、最環保的拜拜供品「金紙千層吐司」和「綠色乖乖蛋塔」，讓大家中元節拜拜後還能帶回家品嚐，實在是美味又環保。

圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權
圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權

以萌萌水豚圖樣為表面金印的「金紙千層吐司」，不只神似正牌金紙還多了吸睛感，金紙圖樣是可食用食材製作，不敢吃的話可將表層撕掉，掰開來也超擬真，像是金紙層層疊疊的視覺美感，嚐起來更是奶香四溢！

圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權
圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權

同場加映，水豚麥胖人氣點心雲朵千層蛋撻，以及最新登場的「綠色乖乖蛋撻」，內餡是抹茶紅豆口味，一顆顆像綠燈一樣。讓新竹園區工程師除了用綠色乖乖拜拜，可以請店家特別密封包裝綠乖乖蛋塔，出貨前冷凍保存，安放在機台上也是一種另類的祈福哦！

圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權
圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權

編輯推薦

IKEA 蛋撻

相關新聞

一次收服全台泡芙名店！2024「最強泡芙盛會」來了 必吃「限定口味」攻略搶先看 免費入場加碼贈「泡芙手機支架」

甜點控等到了！2024「泡芙節」將於8/10、8/11兩日在華山1914文創園區限定登場，不僅有多家甜點名店帶著限定口味泡芙亮相，免費入場再贈可愛的手機支架，有吃有拿，螞蟻人準備大飽口福啦！

7-ELEVEN酷聖石複合店搶先推「厚乳霜淇淋」！還有「獨創聖代」三重口感一次滿足

超商現做冰品大戰愈演愈烈！7-ELEVEN為目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋與COLD STONE三種「現做冰品」於...

超狂榴槤千層蛋塔！市售最多口味 八月堂「6款千層蕾絲蛋塔」高顏值 「隱藏版新口味」預告登場

最多口味千層蛋塔在八月堂！知名可頌專賣「八月堂」緊跟話題夯品，推出多達「6種口味」的千層蛋塔，有夏日芒果、榴槤等熱帶風情水果為蛋塔加持，不僅市面少見，一吃更是令人欲罷不能，用看的就口水直流。

中元節來點不一樣！ IKEA超應景「金紙蛋糕」層層撕、水豚麥胖「金紙千層吐司、綠乖乖蛋塔」工程師最愛

中元節來點不一樣！ IKEA超應景「金紙蛋糕」層層撕、水豚麥胖「金紙千層吐司、綠乖乖蛋塔」工程師最愛

星巴克「買一送一」接力！父親節加碼 滿額再送石斛蘭

星巴克繼慶賀李洋、王齊麟羽球男雙衛冕金牌，於8月6日緊急推出「歡慶奪金 榮耀時刻！好友分享日」優惠後，再度於8月8日父親...

七夕助攻！全家便利商店限店限量開賣空運玫瑰花　「隨買跨店取」限時4天「Fami!ce霜淇淋28支888元」

迎接浪漫七夕，全家便利商店8月7日起限店限量開賣空運進口的紅色玫瑰花，同步推出金莎巧克力指定商品享任兩件8折優惠。此外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。