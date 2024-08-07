中元節來點不一樣！ IKEA超應景「金紙蛋糕」層層撕、水豚麥胖「金紙千層吐司、綠乖乖蛋塔」工程師最愛

今年中元節就選用甜點作成的金紙，好吃又環保！ 快來看看兩家「超應景中元節點心」，IKEA推出農曆7月應景美食「金紙蛋糕」，全球僅台灣獨家販售的必打卡美食；新竹在地品牌水豚麥胖，則是推出印著水豚萌樣的「金紙千層吐司」，品嚐美味還能祈求平安加持！

IKEA最新推出中元節限定登場「金紙蛋糕」，8/10起在全台IKEA瑞典餐廳重磅登場，是全球IKEA門市中台灣獨有的特色產品，限時限量供應、售完為止。

圖／IKEA提供

金紙蛋糕的最上層印有紅框，乍看之下彷彿是一疊真正的金紙，層層疊疊的暗黃色千層蛋糕，吃起來甜而不膩，更充滿濃郁的蛋香，可挑戰金紙層層撕開的樂趣，為大家帶來全新的味蕾體驗！

快丟給竹科朋友看！新竹縣市的在地烘焙品牌水豚麥胖，今年推出最應景、最環保的拜拜供品「金紙千層吐司」和「綠色乖乖蛋塔」，讓大家中元節拜拜後還能帶回家品嚐，實在是美味又環保。

圖／跟著踢小米吃喝玩樂趣授權

以萌萌水豚圖樣為表面金印的「金紙千層吐司」，不只神似正牌金紙還多了吸睛感，金紙圖樣是可食用食材製作，不敢吃的話可將表層撕掉，掰開來也超擬真，像是金紙層層疊疊的視覺美感，嚐起來更是奶香四溢！

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同場加映，水豚麥胖人氣點心雲朵千層蛋撻，以及最新登場的「綠色乖乖蛋撻」，內餡是抹茶紅豆口味，一顆顆像綠燈一樣。讓新竹園區工程師除了用綠色乖乖拜拜，可以請店家特別密封包裝綠乖乖蛋塔，出貨前冷凍保存，安放在機台上也是一種另類的祈福哦！