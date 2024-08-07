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超狂榴槤千層蛋塔！市售最多口味 八月堂「6款千層蕾絲蛋塔」高顏值 「隱藏版新口味」預告登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／八月堂粉絲專頁
圖／八月堂粉絲專頁

最多口味千層蛋塔八月堂！知名可頌專賣「八月堂」緊跟話題夯品，推出多達「6種口味」的千層蛋塔，有夏日芒果、榴槤等熱帶風情水果為蛋塔加持，不僅市面少見，一吃更是令人欲罷不能，用看的就口水直流。

圖／八月堂粉絲專頁
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蛋塔控不容錯過！主打酥脆噴香的可頌專賣店「八月堂」放大招，一次推出「6款千層蕾絲蛋塔」，有原味、巧克力、金磚芒果、皇家榴槤、雙莓果和黑糖麻糬等美味選擇，價格落在75-89元區間。美意種口味都吃得到豐富的內餡與香酥脆的多層次塔皮，芒果和榴槤口味更是在千層蛋塔中較罕見的特殊口味，非常值得嘗鮮開吃，另有每日限量「皇家榴槤卡士達可頌」，身為榴槤控當然要手刀衝啦。

圖／八月堂粉絲專頁
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圖／八月堂粉絲專頁
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根據八月堂貼文透露，後續可能會再推出「開心果千層蛋塔」，將甜點界新寵「開心果」與蛋塔結合，十分值得期待。此外，門市提供6入盒裝，正好能將所有千層蛋塔一網打盡，不論是獨享還是和親友分享都很合適。

圖／八月堂粉絲專頁
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八月堂 千層蕾絲蛋塔販售資訊

販售門市：全台門市

口味：原味、金磚芒果、皇家榴槤、雙莓果、黑糖麻糬、巧克力（預計會新推開心果口味）

芒果限店販售：京站、南西、大坪林、環球、新月、林口三井、大江、巨城、清水、台南三井

八月堂可頌菜單請點我

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八月堂 甜點 芒果 蛋塔

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