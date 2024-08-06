降價了要吃爆！31冰淇淋銅板價升級「10球冰淇淋花束」，CREMIA「神級口味」限量回歸
8月吃冰吃到爽！美國冰淇淋專賣「31冰淇淋」好評延長，「25元多一球」更可加購7球，最多一次集齊10種口味超過癮。而北海道冰淇淋之神的「神級口味」同步回歸，數量有限、售完為止，想吃要快喔。
在韓國爆紅的美國冰淇淋品牌「31冰淇淋」銅板價加購優惠受到熱烈迴響，決定加碼延長到8/20，活動期間購買迷你3球，再加25元即多一球，最多可加購7球，打造最狂10球冰淇淋組合，有選擇困難就加好加滿。
而北海道冰淇淋之神「CREMIA」則釋出重磅消息，最經典吃不膩的「巧克力冰淇淋」8月起強勢回歸，選用比利時產的巧克力與厄瓜多可可豆混合而成的可可粉，可可香氣超級濃郁，再搭配巧克力口味的貓舌餅乾甜筒，絕對能滿足巧克力腦袋，數量有限、售完為止。值得注意的是，台北市府店、新光三越A8、台中麗寶Outlet Mall門市無供應巧克力口味。
31冰淇淋 加購優惠資訊
活動日期：即日起～8/20
優惠內容：活動期間購買迷你3球，+25元即可多一球，最多可加購7球
CREMIA 巧克力冰淇淋開賣資訊
開賣日：8/1～售完為止
售價：150元/支
注意事項：台北市府店、新光三越A8、台中麗寶Outlet Mall門市皆無販售
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