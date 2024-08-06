降價了要吃爆！31冰淇淋銅板價升級「10球冰淇淋花束」，CREMIA「神級口味」限量回歸

彰化蛋黃酥名店「不二坊」中秋節訂單於今(4)日早上9點起開放電話訂購，經網友回報，播通後會收到「對不起，現在網路壅塞，請稍候再撥」的語音，表示訂單已滿，後續將會另行公告。

2024-08-04 12:15