不二坊中秋節蛋黃酥開搶！電話塞爆　聽到「一語音」即售完

霜淇淋戰場再添一生力軍！喜歡霜淇淋的朋友有福了，來自美國的超人氣冰淇淋專賣「Cold Stone 酷聖石」全新推出「濃霜淇淋系列」搶攻霜淇淋市場，強勢出擊的兩款口味超經典，還有「霜淇淋買1送1」的一日限定活動，夏日吃冰消暑超有感。

2024-08-03 12:59