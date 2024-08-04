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不二坊中秋節蛋黃酥開搶！電話塞爆 聽到「一語音」即售完
彰化蛋黃酥名店「不二坊」中秋節訂單於今(4)日早上9點起開放電話訂購，經網友回報，播通後會收到「對不起，現在網路壅塞，請稍候再撥」的語音，表示訂單已滿，後續將會另行公告。
彰化排隊蛋黃酥「不二坊」於今早開放中秋節訂單預購，短短時間內就銷售一空，撥打電話後直接轉語音，代表該檔期訂單已滿，不再接受訂單。而不二坊於上月17日即貼出公告，中秋節訂單不接受宅配需求，僅提供現場取貨，後續公告可至不二坊粉絲專頁查看。
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