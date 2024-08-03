台北人衝北美館！CAFE ACME「巨型喵喵」爬上屋頂 超萌造型「夾心冰淇淋、流沙厚片」開動前手機先吃
跑咖控又有新打卡點！質感咖啡廳「CAFE ACME」攜手插畫藝術家「A EE MI」合作推出線下店鋪，不僅有「巨型喵喵」療癒現身，還有造型可愛的冰淇淋、厚片等限定餐點，以及精選商品現場販售與獨家優惠，台北人衝北美館就對啦！
屋頂有巨貓！質感咖啡廳「CAFE ACME」北美館店邀請到插畫藝術家「A EE MI」合作打造主題店鋪，即日起至9/22，除了有吸睛必拍的「巨型喵喵裝置」降落屋頂，還有可愛大型窗貼藍狗可以同框留念，還沒進到店裡就先被療癒一波。
不僅有主題裝設，餐點部分更是令人少女心爆棚，有限定的「喵喵藍狗夾心冰淇淋」、「咖椰流沙厚片」等能滿足甜點腦袋，「喵喵藍狗夾心冰淇淋」用手工造型餅乾夾入香草和巧克力脆片冰淇淋搭配美式堪稱一絕；而「咖椰流沙厚片」則能吃到斑斕香氣與奶酥的流沙口感，再用喵喵吐司盒裝，可愛度直接爆表。
此外，門市現場也有販售「A EE MI」精選周邊，以及合作限定的實用周邊商品，8/15前預購「喵喵頭飲料提袋」享9折優惠，8/16起「藍狗吸管杯+喵喵頭飲料提袋」組合價1,280元，喜歡喵喵藍狗的朋友可千萬別錯過囉！另外，只要加入ACME CLUB會員即可兌換限定電子手機桌布，購買合作限定商品再贈第二款手機桌布。
CAFE ACME x A EE MI 合作店鋪資訊
活動期間：即日起～2024/9/22
地點：CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum（台北市中山區中山北路三段181-1號）
營業時間：10:00 - 18:00（無公休；最後點餐時間17:00）
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