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Cold Stone也有霜淇淋！全新「濃霜淇淋」限店開賣 加碼一日限定「霜淇淋買1送1」 經典必吃「2口味」首度亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Cold Stone提供
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霜淇淋戰場再添一生力軍！喜歡霜淇淋的朋友有福了，來自美國的超人氣冰淇淋專賣「Cold Stone 酷聖石」全新推出「濃霜淇淋系列」搶攻霜淇淋市場，強勢出擊的兩款口味超經典，還有「霜淇淋買1送1」的一日限定活動，夏日吃冰消暑超有感。

圖／Cold Stone提供
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不只有超商霜淇淋，酷聖石也來了！高人氣連鎖冰淇淋「Cold Stone 酷聖石」時常推出新口味滿足粉絲的喜好與味蕾，今夏看準霜淇淋的話題熱度，特別在西門門市限定推出全新「濃霜淇淋系列」，首賣兩款口味有「極濃香奶芝士霜淇淋」和「愛爆巧克力霜淇淋」，芝士霜淇淋奶香濃郁搭配鹹香起司棒，打造多層次口感；而巧克力霜淇淋則吃得到酥脆巧克力爆米花，絕對是可可控必點。

此外，為慶祝霜淇淋系列正式開賣，「Cold Stone 酷聖石」西門店將於8/9推出一日限定買一送一，活動當日點購大杯冰淇淋即贈「免費霜淇淋」乙支，口味可任選。

圖／Cold Stone提供
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而除了霜淇淋新登場外，Cold Stone跨界攜手肌膚保養專櫃品牌「Kiehl's」祭出好康，即日起至8/29，凡消費任一冰淇淋商品就送「Kiehl's保養體驗組兌換券」乙張，數量有限、贈完為止。

圖／Cold Stone提供
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Cold Stone 霜淇淋優惠資訊

活動日期：2024/8/9

優惠內容：活動當天於Cold Stone西門門市點購大杯冰淇淋享「免費霜淇淋」1支

備註：霜淇淋口味可任選，品項依現場供應為主

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COLD STONE 冰淇淋 巧克力 美國 買一送一 超商 霜淇淋

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