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超驚悚鬼月聯名！ 「鶴茶樓 × 伊藤潤二驚選集」8/4鬼門開登場 4種富江角色聯名杯、練膽周邊小物一次收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓提供
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看膩了可愛聯名，今夏必追恐怖獵奇聯名來了！ 鶴茶樓今年鬼月放大絕，攜手日本恐怖漫畫大師–伊藤潤二的作品驚選集，成為第一個推出鬼月恐怖聯名的手搖飲料店！從限定杯身、封膜到吸管都驚悚，超嚇人周邊小物，把氛圍感直接拉到最高最滿！

圖／鶴茶樓提供
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2024農曆七月鬼門開就在8/4，「鶴茶樓X伊藤潤二驚選集」推出雙一、蛞蝓少女、模特、富江4款聯名杯身及封杯膜，整支血紅色吸管令人嚇得發寒，巧搭夏日飲品，還沒喝就先用驚悚感大降溫。

圖／鶴茶樓提供
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圖／鶴茶樓提供
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不只飲料包裝完整重現伊藤潤二驚選集，8款限量週邊延伸漫畫獨有的詭譎感，帶來富江、雙一、蛞蝓少女等鑰匙圈收納飲料杯套、320ml玻璃杯、壓克力手機支架、精緻陶瓷碗組和鑰匙圈摺疊購物袋等，驚悚與壓迫感十足，統統都是造型與實用兼具好物。凡於鶴茶樓消費飲品滿98元，即可加價購聯名周邊，每人無限購組數，讓恐怖喜好者一次滿足。

圖／鶴茶樓提供
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鶴茶樓 × 伊藤潤二驚選集8/4鬼門開開賣，加碼推出「角色貼紙」只送不賣，來撫慰大家受驚的心靈，凡來店消費並分享至限動 (IG/FB)，並且標記 @hechaloutea，便可獲得貼紙1張(每人最多1張)，並且單筆購買2款以上周邊，再贈「富江3D變化卡」(每人最多1張)，兩款贈品周邊皆為限量商品發完為止！

圖／鶴茶樓提供
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