香濃起司甜點來啦！「No.5 CheeseCake」中秋禮盒 費南雪、餅乾、夾心脆餅登場 超強1甜點有3種口感
今年中秋不用看到月餅就害怕了！起司甜點品牌「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」推出中秋禮盒，不管是酥脆的華爾滋曲奇、奶油堅果夾心脆餅、奶油費南雪都在這回禮盒的行列中；與家人相聚想清爽納涼，也有可以享受多層次口感的「達克雪糕」，兼具時尚、美味，還能到門市現場購買，不管中秋臨時要送禮，或是自己吃不夠想再買，都不用擔心啦～
再過一個半月就是中秋節啦！「No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕」2024推出的中秋禮盒《SHINER》裡，有著鬆脆又紮實的「華爾滋曲奇」，比美東京伴手禮NewYork Perfect Cheese的「奶油堅果夾心脆餅」，用堅果塔的概念，把薄脆貓舌餅結合手炒焦糖核桃，搭配白巧乳酪、黑巧克力，組合出「焦糖核桃乳酪」、「草莓生巧乳酪」、「甜橙黑可可」3種口味，盡情享受味蕾的多層次體驗；還有蓬鬆空氣感「奶油費南雪」，可以自行搭配喜歡的品項，裝在精緻的銀箔禮盒中，時尚又大氣。
除了常溫甜點外，還有夏日的沁涼甜點首選「達克雪糕」，在外酥內軟的達克瓦茲中夾入起司雪糕條，內餡沁涼爽口像冰淇淋，回溫後像優格般滑順，會讓人忍不住一支接一支吃下去！最棒的是，現在想買也不用等，直接殺到板橋實體門市就能入手嘗鮮啦，要幫親友送禮先鑑定的你還不手刀出發！
No.5 CheeseCake 5號起司蛋糕
板橋高鐵門市：板橋車站B1，近捷運板橋站3A出口
營業時間：每日11：00～21：00
訂購電話：097987370
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