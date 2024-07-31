鮮果控追起來！ CoCo、吃茶三千買1送1、大苑子荔枝系、七盞茶紅萃冰棒消暑開吃

開喝一波夏日清涼手搖！ 快來鎖定「CoCo」最熱銷的楊枝甘露買一送一，手搖飲界愛馬仕「吃茶三千」也祭出８月葡萄柚新品，還有果肉控最愛的「大苑子」荔枝系列回歸、頃刻間推出百香果清爽解膩聖品，七盞茶幫你計畫好新北出遊一日飲品，還有紅萃冰棒消暑開吃哦！

●CoCo都可

圖／CoCo都可提供

夏日最愛CoCo「楊枝甘露」回歸囉，以當季芒果搭配酸甜多汁的紅柚果肉外，加上人氣配料Q彈西谷米與蜜香凍，滿滿一杯全是咀嚼控最愛。今(7/31)一日限定好友日優惠活動快搶喝，於都可訂線上訂購，可享胖胖版、纖細版楊枝甘露(中杯原價70元)，憑券第二杯0元爽喝！

●吃茶三千

圖／吃茶三千提供

號稱手搖飲界愛馬仕「吃茶三千」，以茶底「松針綠茶」連續四年獲食品界米其林iTi認證的三星最高殊榮！自8/1起推出全新葡萄柚系列飲品，清爽新品共有「松針柚粒冰茶、柚粒纖果冰茶、雲朵百香柚茶」三款。

同時，只要來店消費不限品項，還可免費品嚐一杯「高山烏龍茶」，採用ISO3103國際茶葉鑑定標準，從輕烘焙到重烘焙，分別是初曉、晨曦、朝日、暮霞及夜闌五種焙度可選擇，讓來店顧客喝到現泡的台灣好茶！

●大苑子

圖／大苑子提供

鮮果手搖飲品牌「大苑子」夏季限定「荔枝系列」3飲品來了，「荔枝玫瑰」以台中太平黑葉荔枝製成，喝得到綿密果肉搭有機玫瑰花瓣泥，香氣十足；「荔枝艾波」則是黑葉荔枝搭配蘋果、青茶打成綿密冰沙口感再加入滑嫩愛玉；「荔枝蜜朵朵」以黑葉荔枝搭配100%台灣新鮮有機銀耳，口感滑順超Q彈。

大苑子引領創新特別推出短影音競賽，只要於7/30至8/7拍攝上傳「荔枝飲品」主題短片，就有機會爭取最高「2萬元獎金」！

●七盞茶

圖／七盞茶提供

連鎖手搖飲七盞茶，為大家帶來炎夏新北輕旅行茶飲建議，由淡水中正店私心推薦，出捷運站先來杯「甘蔗冰茶」、逛淡水老街最解膩快喝「山萃烏龍」、遊淡水河與美景相搭配來杯「美粒柚惑」，快跟著七盞茶夏日旅遊去！

再加碼推出「紅萃冰棒」77折加價購，即日起購買任一杯茶飲，皆可以77折加購消暑一夏！(紅萃冰棒指定士林旗艦店、淡水中正店、中山南西店、北區三民店販售)。

●頃刻間

圖／頃刻間提供

士林人氣手搖頃刻間，最新推出期間限定新品優惠，自8/5起至8/11消費「百香純萃綠」與「百香小時紅」兩款新品，不限大小杯、可任意搭配，第二杯一律「只要38元」！