原來是這品牌！時代少年團同款「抹茶千層蛋糕」台灣就有 「微苦大人味+經典鮮奶油」成員誇爆：值這個價

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自快手直播與網路
圖／摘自快手直播與網路

台灣吃得到！中國人氣男團「時代少年團」於去年11月在澳門舉辦四週年演唱會，在演唱會後直播中吃了各式美食，其中一款「抹茶千層蛋糕」更是被成員們狂讚「巨好吃」、「真的值這個價格」。

圖／摘自快手直播
圖／摘自快手直播

斥資吃明星同款！時代少年團在澳門演唱會後直播中品嘗了多種在地美食，其中被成員誇爆的「抹茶千層蛋糕」正是紐約精品甜點「Lady M」。光是從切蛋糕的環節就發出不少讚嘆聲「巨好吃」、「真的！很好吃」。

Lady M「抹茶千層蛋糕」在全球熱賣，結合法式傳統工藝與日式和風創意，吃得到頂級抹茶粉微苦的大人味，搭配鮮奶油平衡甜度，經典滋味令不少甜點控都難以抗拒。

出現在直播中的抹茶千層蛋糕。圖／摘自快手直播
出現在直播中的抹茶千層蛋糕。圖／摘自快手直播

Lady M「抹茶千層蛋糕」。圖／Lady M Taiwan粉絲專頁
Lady M「抹茶千層蛋糕」。圖／Lady M Taiwan粉絲專頁

其實，這款蛋糕有5位成員之前就有吃過，當時給了「這蛋糕質量太好了」的評價。此外，直播中主持人還特別提到是「斥巨資請來」這款蛋糕，成員則接話「真的值這個價」，即便價格不斐還是值得偶爾一品。另有粉絲在小紅書討論，對這個千層蛋糕的印象是「他們一直對這個蛋糕念念不忘」、「一塊75（人民幣）怪不得他們當時那麼愛吃」，據中國網友留言，現在想吃同款千層還得到港澳台才吃得到。

時代少年團在直播中直誇抹茶千層蛋糕好吃。圖／摘自快手直播
時代少年團在直播中直誇抹茶千層蛋糕好吃。圖／摘自快手直播

值得一提的是，Lady M「抹茶千層蛋糕」在台售價一片280元，換算後比中國價格便宜了約60元台幣，偶爾犒賞自己一下還是可以的！

Lady M「抹茶千層蛋糕」。圖／Lady M Taiwan粉絲專頁
Lady M「抹茶千層蛋糕」。圖／Lady M Taiwan粉絲專頁

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