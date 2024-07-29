聖誕樹霜淇淋來了！不只繡球花造型　甜村8月快閃信義區「3款限定冰品」消暑好拍，加碼全新「夏日風味Gelato」

又能開吃造型霜淇淋了！以繡球花霜淇淋打開知名度的「甜村天然手作」新一波快閃登場，本次將落腳新光三越信義新天地，帶來3款限定高顏值冰品，還有全台首創的「聖誕樹造型霜淇淋」，上次錯過了這次可要把握住囉！

圖／甜村天然手作粉絲專頁

繡球花霜淇淋專門「甜村天然手作」每每快閃都掀起排隊人潮，時隔兩個月再度快閃，本次選在台北新光三越A11館B2，自8月起展開為期一個月的快閃櫃位活動，預計推出「日本抹茶鮮奶霜淇淋」、「大溪地香草鮮奶霜淇淋」和「芒果百香果 Gelato」等3款限定商品，每款都是選用天然食材用心製作，吃得到清爽原味還很消暑。

圖／甜村天然手作粉絲專頁

圖／甜村天然手作粉絲專頁

從宣傳圖來看，這次的快閃也會有首創的「聖誕樹造型霜淇淋」及經典必拍的「繡球花霜淇淋」，上次快閃沒有拍到吃到，可要把握接下來的8月快閃活動，打卡最新最潮酷的「聖誕樹霜淇淋」囉！而新登場的「芒果百香果 Gelato」也是嘗鮮不容錯過。

圖／甜村天然手作粉絲專頁

甜村天然手作 8月快閃活動資訊

快閃日期：2024/8/1～8/31

快閃地點：台北新光三越A11 B2樓層（台北市信義區松壽路11號）

販售品項：日本抹茶鮮奶霜淇淋、大溪地香草鮮奶霜淇淋、芒果百香果 Gelato