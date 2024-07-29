快訊

為加班費槓上于美人 前幕僚打臉駁「多發1月薪資」：無法混為一談

奧運柔道／僅花1分06秒就取一本勝 「柔道女王」連珍羚晉級16強

奧運射箭／射箭男團首戰擊敗英國 中華隊前進8強和大陸交手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

點幾樣就輕鬆回本！板橋隱藏版甜點店「全品項甜點吃到飽」 千層蛋糕、爆餡泡芙無限吃 獨家「鬆餅卷卷」高顏值必點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁、摘自Google地圖（網友沈少和高詠聆分享）
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁、摘自Google地圖（網友沈少和高詠聆分享）

甜點控嗨！今夏有不少業者推出甜點吃到飽，新北板橋再加一！隱身巷內的甜點店推出期間限定「甜點吃到飽」，提拉米蘇到抹茶甜點應有盡有，泡芙、貝果、達克瓦茲等爆紅甜點都吃得到，光是蛋糕吃個三四塊就能回本，身為甜點愛好者的你千萬不能錯過。

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

13種品項任你吃！新北板橋甜點好店「Q吉專売 板橋總店」新推期間限定的「全品項甜點吃到飽」，千層蛋糕、乳酪蛋糕、提拉米蘇、胖胖泡芙、海鹽奶油卷到貝果、鮮奶麻吉、手作布丁等多達13種大品項，每個品項又有超多口味選擇，還有多款飲品可以搭配，同樣能暢飲不怕你喝。活動到9/15，用餐限時120分鐘，成人499元、小孩299元，隨便點都能吃夠本，難怪有不少人都為飽口福揪團也要吃。

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

有網友推薦「大人味抹茶千層蛋糕」吃得到茶香，風味平衡且甜度適中，一層層的口感吃了很享受；酸甜必點「檸檬花花塔」顏值高，清新不甜膩很適合以此開胃。還有一般甜點店少見的「鬆餅卷卷」，共有6種口味。值得注意的是，當日甜點品項以現場供應為主，部分甜點可能有限量，沒有吃到也不要氣噗噗喔。

圖／摘自Google地圖（網友沈少分享）
圖／摘自Google地圖（網友沈少分享）

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

另外，提醒想暢吃甜點的朋友，店家為維護品質，一時段僅接受一組（2～6人）預約，可使用臉書私訊訂位，活動詳情可到Q吉專売粉絲專頁查詢。

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁
圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

Q吉專売 板橋總店

地址：新北市板橋區莒光路133巷12-1號

吃到飽活動期間：2024/7/1～9/15 平日15:00-20:30

吃到飽價位：成人499元、小孩299元

粉絲專頁：https://www.facebook.com/qchi.mochii

圖／摘自Google地圖（網友沈少分享）
圖／摘自Google地圖（網友沈少分享）

編輯推薦

吃到飽 布丁 抹茶 板橋美食 泡芙 甜點 蛋糕

相關新聞

聖誕樹霜淇淋來了！不只繡球花造型　甜村8月快閃信義區「3款限定冰品」消暑好拍，加碼全新「夏日風味Gelato」

又能開吃造型霜淇淋了！以繡球花霜淇淋打開知名度的「甜村天然手作」新一波快閃登場，本次將落腳新光三越信義新天地，帶來3款限定高顏值冰品，還有全台首創的「聖誕樹造型霜淇淋」，上次錯過了這次可要把握住囉！

點幾樣就輕鬆回本！板橋隱藏版甜點店「全品項甜點吃到飽」 千層蛋糕、爆餡泡芙無限吃 獨家「鬆餅卷卷」高顏值必點

甜點控嗨！今夏有不少業者推出甜點吃到飽，新北板橋再加一！隱身巷內的甜點店推出期間限定「甜點吃到飽」，提拉米蘇到抹茶甜點應有盡有，泡芙、貝果、達克瓦茲等爆紅甜點都吃得到，光是蛋糕吃個三四塊就能回本，身為甜點愛好者的你千萬不能錯過。

COMEBUY攜手全支付「小葉紅茶」新品免費喝！ 85˚C聯名「變種吉娃娃」超萌搖搖杯上市

COMEBUY攜手全支付「小葉紅茶」新品免費喝！ 85˚C聯名「變種吉娃娃」超萌搖搖杯上市

快來打卡！變身冰沙、淋醬「可爾必思快閃店」強勢回歸

睽違一年，來自日本的清爽系乳酸菌飲料品牌「可爾必思」限定快閃店「Peace你的渴！」強勢回歸北車。今年加大容量、添加果丁...

夏日檸檬季開跑！WHO'S TEA鬍子茶、敝姓鍋、JOGUMAN療癒系列商品開賣 一路清爽到10月底

熱到翻過去的天氣沒食慾、人也懶洋洋？這個夏天由手搖品牌「WHO'S TEA鬍子茶」、個人鍋物專門「敝姓鍋」和人氣IP「JOGUMAN」，以清爽檸檬為主題，推出新的飲料、鍋物套餐和人氣系列商品，要幫大家從身心徹底趕走暑氣。

內行人撿便宜都不說！超低調的老字號「麵包工廠」各式麵包蛋糕15元起 「這時段」品項最多爆好買

老字號麵包代工廠撿便宜！麵包腦袋集合，位於新北林口有間極低調的麵包工廠，不僅有各式麵包對外販售，超便宜的價格更吸引內行人掃貨，爆紅扁可頌15元、NG蜂蜜蛋糕20元，還有吐司和多種超商麵包，網友分享「隨便買都很爽」、「麵包多樣化又很便宜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。