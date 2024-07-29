點幾樣就輕鬆回本！板橋隱藏版甜點店「全品項甜點吃到飽」 千層蛋糕、爆餡泡芙無限吃 獨家「鬆餅卷卷」高顏值必點

甜點控嗨！今夏有不少業者推出甜點吃到飽，新北板橋再加一！隱身巷內的甜點店推出期間限定「甜點吃到飽」，提拉米蘇到抹茶甜點應有盡有，泡芙、貝果、達克瓦茲等爆紅甜點都吃得到，光是蛋糕吃個三四塊就能回本，身為甜點愛好者的你千萬不能錯過。

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

13種品項任你吃！新北板橋甜點好店「Q吉專売 板橋總店」新推期間限定的「全品項甜點吃到飽」，千層蛋糕、乳酪蛋糕、提拉米蘇、胖胖泡芙、海鹽奶油卷到貝果、鮮奶麻吉、手作布丁等多達13種大品項，每個品項又有超多口味選擇，還有多款飲品可以搭配，同樣能暢飲不怕你喝。活動到9/15，用餐限時120分鐘，成人499元、小孩299元，隨便點都能吃夠本，難怪有不少人都為飽口福揪團也要吃。

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

有網友推薦「大人味抹茶千層蛋糕」吃得到茶香，風味平衡且甜度適中，一層層的口感吃了很享受；酸甜必點「檸檬花花塔」顏值高，清新不甜膩很適合以此開胃。還有一般甜點店少見的「鬆餅卷卷」，共有6種口味。值得注意的是，當日甜點品項以現場供應為主，部分甜點可能有限量，沒有吃到也不要氣噗噗喔。

圖／摘自Google地圖（網友沈少分享）

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

另外，提醒想暢吃甜點的朋友，店家為維護品質，一時段僅接受一組（2～6人）預約，可使用臉書私訊訂位，活動詳情可到Q吉專売粉絲專頁查詢。

圖／Q吉專売板橋總店粉絲專頁

Q吉專売 板橋總店

地址：新北市板橋區莒光路133巷12-1號

吃到飽活動期間：2024/7/1～9/15 平日15:00-20:30

吃到飽價位：成人499元、小孩299元

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